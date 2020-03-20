Какую бытовую технику покупают белорусы на фоне падения рубля

Источник материала: IT.Tut.by

18 марта белорусский рубль заметно упал к доллару и евро — как на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, так и в банках. К вечеру в магазинах бытовой техники выстроились очереди, многие покупали товары в рассрочку. С помощью сервиса Kupi.TUT.BY мы проверили, какие устройства сейчас пользуются повышенным спросом.

Холодильники



Источник: pixabay.com

Общий объем этого миниатюрного холодильника — 173 литра. Система размораживания морозильной камеры — ручная, холодильной — капельная. Класс энергопотребления — А, максимальный уровень шума — 43 дБ. Другие характеристики такие: автономное сохранение холода — до 14 часов, мощность замораживания — до 2 кг/сутки, есть функция суперзаморозки.

Более технически продвинутая модель с классом потребления энергии А+. Общий объем составляет 302 литра. Важно, что оба отделения выполнены по технологии No Frost. В активе также дисплей на верхней дверце для более точной настройки. Уровень шума — не выше 39 дБ, мощность замораживания — 9,3 кг/сутки. В активе также функции суперзаморозки, индикации температуры.

Более вместительная модель общим объемом в 393 литра. Размораживание для морозильной и холодильных камер соответственно ручное и капельное. Другие характеристики схожи (или немного лучше) в сравнении с другим холодильником ATLANT в подборке: уровень шума до 40 дБ, мощность замораживания — 17 кг/сутки, класс энергопотребления — А.

Стиральные машины



Фото: stevepb / pixabay.com

Это «стиралка» с максимальной загрузкой белья в 6 килограмм, расход воды за одну стирку — 43 литра, класс энергопотребления — А+++. В наличии нужные функции вроде защиты от детей, защиты от протечек, контроля за уровнем пены и отсрочки начала стирки до 20 часов. Скорость отжима — до 1000 оборотом в минуту. В активе также 14 программ для стирки.

Из отличий от предыдущей рассмотренной нами модели — более высокая скорость отжима (до 1200 оборотов), 16 встроенных программ стирки, а также таймер с отсрочкой до 24 часов. Остальные параметры схожи: максимальная загрузка белья — 6 килограмм, класс энергопотребления — А+++. Производитель также отмечает функцию дозагрузки белья через основной люк.

Это стиральная машина позволяет стирать до 4 килограммов белья за один раз, оснащается 14 программами стирки, опциями вроде защиты от детей, контроля за уровнем пены и протечек воды, а также таймером отсрочки. Скорость отжима при этом — до 1000 оборотов в минуту, класс потребления энергии — А+.

Телевизоры



Фото: pixabay.com

У этого ТВ 32-дюймовый экран с разрешением 1366 на 768 пикселей (при частоте обновления в 60 Гц), встроенный тюнер для приема цифрового телесигнала с портом CI, динамики общей мощностью в 10 Вт, а также встроенная система Smart TV на базе Android (с фирменной оболочкой).

Эта модель может похвастаться экраном с диагональю уже в 43 дюйма, а также разрешением 4K. Частота обновления панели — 100 Гц. Телевизор поддерживает стандарты HDR10 и HDR10+, ожидаемо, оснащается цифровым тюнером со слотом CI, динамиками на 20 Вт, а также встроенной системой Smart TV на базе собственной ОС Tizen.

По сути, этот ТВ — усовершенствованная модель первого аппарата с экраном на 32 дюйма. Здесь же диагональ дисплея равняется уже 43 дюймам, разрешение картинки подросло до 4K. Есть поддержка HDR, но количество стандартов — меньше. Частота обновление при этом такая же — 60 Гц, все «фишки» вроде цифрового тюнера на месте. Звуковая подсистема мощнее — на 16 Вт. От Smart TV не отказались — тут все тот же Android TV с оболочкой от Xiaomi.