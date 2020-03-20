В Китае замечена загадочная боевая машина

Источник материала: IT.Tut.by

Неизвестная боевая машина замечена на одной из магистралей КНР. Ее фото появилось в соцсетях, и пользователи не смогли идентифицировать модель. Об этом пишет «Российская газета».

Не сумев разобраться, что перед ними, любители военной техники начали усиленно фотошопить снимок, дорисовывая на шасси то, что, по их мнению, смотрелось бы хорошо — например электромагнитные пушки.

По снимку ясно, что перед нами корпусное шасси с колесной формулой 8×8. Вероятно, оно подходит для монтажа систем ПВО, РЛС или другого оборудования. К примеру, возможна установка на машину боевых модулей от 76-миллиметровых колесных ЗСУ JRVG-1 и SA-2 или семиствольной 30-миллиметровой LD-2000 от компании Norinco.

Можно увидеть определенное сходство китайской машины с российскими и белорусскими моделями — например с шасси от Брянского автозавода для ЗРК «Тор-М2», впервые представленным на форуме «Армия-2019», или четырехосным МЗКТ-692250 для «Бук-МБ3К», показанном в прошлом году на выставке MILEX-2019.