На севере Канады нашли часть древнего континента

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Геологи нашли утерянный фрагмент древнего континента на острове на севере Канады. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на Journal of Petrology .



Баффинова Земля. Фото: wikimedia.org

Образцы кимберлитовых пород являются основой разведки алмазов. Образовавшиеся миллионы лет назад на глубине от 150 до 400 километров, кимберлиты поднимаются на поверхность в результате химических и геологических процессов и иногда несут с собой алмазы.

Но когда доцент Университета Британской Колумбии Майя Копылова и ее коллеги провели анализ образцов, взятых во время разведки месторождения в южной части острова Баффинова Земля, стало ясно, что это не просто камни. Минеральный состав указывал, что это часть Северо-Атлантического кратона

Кратоны — это древние платформы с фундаментом докембрийского возраста, которые представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров). Некоторые из кратонов все еще присутствуют в центре существующих континентальных плит, таких как Северо-Американская плита, но другие древние континенты разделились на более мелкие фрагменты. По словам Копыловой, открыть эти потерянные «кусочки» — все равно что найти недостающую часть головоломки.

Континентальная плита Северо-Атлантического кратона разделилась на фрагменты 150 миллионов лет назад и в настоящее время простирается от северной Шотландии через южную часть Гренландии и продолжается на юго-запад до Лабрадора.

Недавно выявленный фрагмент добавляет примерно 10 процентов к известному пространству Северо-Атлантического кратона. Это первый случай, когда геологи смогли найти образец на глубине в 200 километров — в предыдущих случаях их обнаруживали в коре на глубине от одного до десяти километров.