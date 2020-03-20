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Второй модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет

20.03.2020 18:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил сегодня первый полет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Второй модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет
Иллюстративное фото: airwar.ru

Как сказал собеседник, это произошло на аэродроме Казанского авиазавода.

В пресс-службе ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию под управлением госкорпорации «Ростех») подтвердили факт полета, подчеркнув что его целью была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы управления второго образца.

В пресс-службе также уточнили, что к испытательным полетам на Ту-22М3М ПАО «Туполев» приступит в ближайшее время.

Первый опытный Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года. Как ранее сообщал другой источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, к концу октября 2019 года самолет совершил 18 успешных полетов.

Новейший модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил первый полет 28 декабря 2018 года. Полет проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. Бомбардировщик пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

По информации ПАО «Туполев», ракетоносец обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев, возглавляющий комитет Совфеда по обороне и безопасности, рассказывал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.

 
 
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Второй опытный глубокомодернизированный ракетоносец Ту-22М3М совершил сегодня первый полет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
 
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