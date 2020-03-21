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Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали

21.03.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Для многих покупка и настройка нового смартфона — обычная задача. Но есть и те, кто в силу разных причин может столкнуться со сложностями. Какие функции и сервисы нужны, а какие нет? Стоит ли надевать на устройство чехол и пользоваться защитными пленками? На эти и другие вопросы попытаемся ответить в этом материале.

Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали
Фото: kaboompics.com

Нужны ли защитные пленки и чехлы?

Если вкратце, то да — дополнительные меры защиты точно не повредят. Особенно это касается смартфонов, корпус которых изготавливается из закаленного стекла. Если подобное устройство ненароком выпадет из кармана или руки, шансов разбиться у него намного больше в сравнении с пластиковыми девайсами.

Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали

К тому же защитный чехол на всю заднюю панель сделает процесс использования смартфона удобнее: стеклянный гаджет не будет таким скользким. Некоторые популярные в Беларуси бренды — например Xiaomi — докладывают в комплект поставки такие чехлы, так что, может, вам и не придется их докупать.

С защитными пленками, на взгляд автора материала, ситуация не такая однозначная. Если подобная пленка наклеена самим производителем на заводе, то снимать ее не нужно — во всяком случае, пока она не придет в негодность (например поцарапается). А вот наклеивать ее специально как минимум необязательно: дисплеи современных смартфонов и так достаточно защищены, а не разбиться панели при падении пленка вряд ли поможет.

А полностью разряжать смартфон в первый раз нужно?

Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали
Фото: Steve Johnson / Unsplash

Точно нет. Разряжать аппарат до нуля, а потом восполнять его заряд до 100% теперь не нужно — это совет из прошлого. Наоборот, современные литий-ионные аккумуляторы в смартфонах специалисты рекомендуют постоянно держать заряженными на 40−80%.

Впрочем, и этим советом можно пренебречь: скорее всего, терять емкость батареи независимо от того, как пользоваться устройством, начнут через два-три года. Вероятно, к тому моменту вы уже смените смартфон на новый. Еще один вариант — замена аккумулятора. Это не самая дорогая процедура.

Что делать после первого включения смартфона

Тут начинается самое интересное: с ходу разобраться, какие пункты настраивать сразу же, чем можно (во всяком случае, на первых порах) пренебречь, а без чего и вовсе не выйдет полноценно пользоваться смартфоном, не так уж и просто.

Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали

После того как вы впервые включите аппарат, он попросит выбрать язык и регион. Тут все понятно: выбирайте необходимые вам параметры (предположим, что «русский» и «Беларусь») и двигайтесь дальше. В зависимости от производителя в какой-то момент гаджет может попросить вставить SIM-карту, если вы заранее этого не сделали. В целом это необязательно: настроить аппарат получится и без нее. Так что при необходимости шаг можно пропустить.

Далее на вас посыплются предложения принять разнообразные «условия/правила использования» смартфона. Скажем прямо: далеко не все они обязательны, но заморачиваться с выбором определенных пунктов довольно долго и запутанно — смело соглашайтесь на все и переходите к следующему пункту. Смартфоны и так знают о нас практически все, и оттого, что вы не поставите галочку напротив какого-нибудь пункта о сборе «дополнительных данных», принципиально вряд ли что-то изменится.

А вот Wi-Fi подключить стоит сразу же — так смартфон автоматически проверит доступность обновлений системы (подробнее об этом чуть позже) и позволит подключиться к аккаунту Google.

Без профиля Google — никуда

Вход в аккаунт Google — едва ли не самая важная опция, которую устройство предложит на этапе первоначальной настройки. Без него полноценно пользоваться Android-гаджетом не выйдет: этот профиль понадобится для того, чтобы впоследствии устанавливать на смартфон необходимые приложения вроде того же Viber, получать электронную почту, синхронизировать данные и контакты.

Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали

Если у вас уже есть почта Gmail, то ее получится использовать для входа в профиль. Если нет, то смартфон предложит создать аккаунт. Обязательно запомните, как вы назовете профиль (по сути, и создаваемый в процессе почтовый ящик) и какой придумаете к нему пароль!

Также советуем не использовать тот же пароль, который вы до того вводили в своих соцсетях или на других сайтах. Это снизит риск взлома аккаунта.

Это потом позволит перенести все ваши данные — список контактов, фотографии, информацию из календаря и сообщения из электронной почты — на другой смартфон, если этот вы потеряете или захотите сменить. Далее смартфон предложит информацию о сервисах Google — на наш взгляд, стоит принять их все. Это как минимум позволит не потерять ваши личные данные.

А вот что необязательно — так это заводить дополнительные профили в системе производителя. Проще говоря, в зависимости от того, какой у вас аппарат — например Samsung, Xiaomi или Huawei — смартфон наверняка предложит заиметь аккаунт, зарегистрированный в онлайн-системе этой компании.

На наш взгляд, делать это стоит, только если вы собираетесь платить смартфоном через NFC-чип. Пользоваться тем же Samsung Pay получится только после регистрации аккаунта в системе Samsung. Впрочем, на территории Беларуси на Android-смартфонах из платежных систем пока работает только упомянутый выше Samsung Pay.

Регистрация отпечатка пальца и разблокировка по лицу

Простые вещи: как настроить телефон, если вы никогда этого раньше не делали

В целом с первоначальной настройкой смартфона почти все закончено. Осталось только придумать пароль для защиты устройства — пропустить этот пункт не получится. Аппарат предложит на выбор несколько вариантов: один ограничится цифровым паролем из четырех символов, другой — буквенно-численным паролем. Очевидно, что второй вариант надежнее, но и запомнить такой код сложнее. В общем-то, можно ограничиться паролем из четырех цифр. Только не повторяйте код от SIM-карты.

А вот отказываться от биометрической идентификации — проще говоря, входу по сканеру отпечатка пальца — не стоит. Это надежный и, что не менее важно, простой способ активации устройства. С разблокировкой по лицу — чуть сложнее. В большинстве Android-смартфонов она проигрывает по степени защищенности сканеру отпечатков. Именно поэтому через нее, например, вряд ли получится авторизоваться в банковском приложении.

Что еще можно сделать

После всех этих манипуляций первоначальную настройку смартфона можно считать законченной — вас перенаправят на рабочий стол.

Дальше советуем перейти в настройки устройства и выбрать пункт «Обновление системы». Если таковые имеются — обновитесь. Делать это советуем всегда — в таких прошивках содержатся не только улучшенные функции и исправления ошибок, но и патчи системы безопасности. Другими словами, взломать смартфон с новой версией прошивки или занести вирус будет сложнее.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов:

 
 
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Для многих покупка и настройка нового смартфона — обычная задача. Но есть и те, кто в силу разных причин может столкнуться со сложностями. Какие функции...
 
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