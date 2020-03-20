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Попробуйте решить школьную задачу, которую не решил известный юморист

20.03.2020 17:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L’One, стал участником шоу «Контакты», герои которого должны отвечать на вопросы ведущего, обращаясь за помощью к людям из списка контактов в телефоне. Одним из тех, кому позвонил герой шоу, стал популярный российский комик Илья Соболев, однако он не справился с вопросом. Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна, пишет Lenta.ru.

Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике. Комику нужно было определить, чему равен x, если x: 3 = 3.

Несмотря на подсказки музыканта, Илья Соболев не смог ответить на вопрос, так как ему не хватило времени: на разговор было отведено всего 30 секунд. Когда он был готов сказать, чему равняется икс в данном уравнении, звонок прервался.

А вот правильный ответ

х может равняться как 3, так и - 3.

Соболев — комик, резидент Comedy Club и телеведущий. Он также является продюсером и ведущим юмористического телешоу «Прожарка» и выступает сольно со стендапами. Параллельно ведет свой YouTube-канал, на который подписаны более миллиона человек.

 
 
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Рэпер Леван Горозия, более известный под псевдонимом L’One, стал участником шоу «Контакты», герои которого должны отвечать на вопросы ведущего, обращаясь...
 
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