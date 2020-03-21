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«Скорбь Китая». Вспоминаем самое ужасное наводнение ХХ века, которое убило сотни тысяч людей
21.03.2020 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
У Китая длинная и ужасная история наводнений. Но, пожалуй, одно из самых страшных произошло в 1931 году, когда три крупнейшие реки страны — Янцзы, Хуайхэ и Хуанхэ — вышли из берегов и унесли, по разным оценкам, от 400 тысяч до четырех миллионов жизней. 42.TUT.BY вспоминает, что спровоцировало самое разрушительное наводнение ХХ века.
«Скорбь Китая»: как китайцы уживались со смертоносной рекой
Хуанхэ не зря зовется «Желтой рекой» — этот цвет ее водам придает обилие наносов. В реке высокое содержание ила — на некоторых участках он составляет до 60% по весу.
Но у этой реки есть еще одно название — «скорбь Китая». Дело в том, что миллионы тонн грязи душат водоем и огромное количество воды вынуждено пробивать себе новые пути к морю. По разным данным, Хуанхэ широко разливалась около полутора тысяч раз за последние 3000−4000 лет, а ее русло менялось не менее пяти (а то и, согласно некоторым источникам, 26) раз с 602 г. до н. э. по настоящее время.
Так, крупное наводнение в 11 году, по сведениям древнекитайских летописей, привело к падению династии Синь. В 1194 году Хуанхэ заняла новое русло на ближайшие 700 лет — в итоге она заблокировала устье реки Хуайхэ, вызвав наводнение и оставив тысячи людей без крова. А наводнение 1887 года на Северо-Китайской равнине, по разным оценкам, унесло жизни от 900 тысяч до 2 миллионов человек.
К сожалению, плоский рельеф Великой Китайской равнины способствует катастрофам. Даже небольшое повышение уровня воды приводит к затоплению обширных территорий. Так что, когда случается наводнение, часть населения сразу гибнет в потоках воды, а оставшиеся страдают от голода и болезней.
На протяжении веков китайцы пытались контролировать коварную реку, строя дамбы и плотины, прорывая каналы. Но все было бесполезно. Некоторые историки считают, что причина в иле. Другие — что в самих дамбах, которые, наоборот, провоцируют затопления. Третьи винят замерзание верховьев реки во Внутренней Монголии с образованием ледяных дамб, что сопровождается внезапным освобождением огромного количества воды.
Но одно можно сказать точно: за столетия бедствий власти и жители Китая
В частности, благодаря тому, что в Китае не было таких барьеров для циркуляции продовольствия, как в расколотой военно-политическим и экономическим соперничеством Европе, чиновники могли свободно отправлять помощь в районы, пострадавшие от природных катаклизмов. При этом максимальная поддержка оказывалась именно деревням — важность сельского хозяйства проповедовалась даже на государственном уровне.
В то время как на Западе катастрофы воспринимали как божью кару, нечто, пришедшее извне, в Китае правительство брало на себя ответственность согласно «патриархальному», конфуцианскому порядку, когда низы отдавали власть верхам, но взамен закономерно ждали помощи и защиты. Эффективность профилактики стихийных бедствий и помощи пострадавшим была одним из важнейших условий сохранения устойчивости политической власти, социального порядка и экономической стабильности.
Но даже на этих условиях Китай не мог выдержать участившиеся в XIX — начале XX века стихийные бедствия и голод. Так, в период Китайской Республики счет количества пострадавших от стихийных бедствий почти ежегодно шел на миллионы. Самыми тяжелыми бедствиями этого периода были засуха в северных провинциях 1920 года, когда погибли полмиллиона человек. В том же году в Ганьсу было землетрясение — 300 тысяч погибших. Затем в 1928—1930 годах была засуха в северных и северо-западных районах (10 миллионов погибших) и в 1942—1943 годах — в Хэнани (3 миллиона погибших).
И в 1931 году произошло самое разрушительное природное наводнение в ХХ веке, которое унесло, по разным оценкам, от 400 тысяч до четырех миллионов жизней.
Череда катастроф, что слилась в единый поток
Этой трагедии предшествовал ряд природных катаклизмов. С 1928 по 1930 год Китай страдал от продолжительной засухи, а предыдущая зима 1930 года была особенно суровой, и в горных районах накопились большие залежи снега и льда.
В начале 1931 года вся эта масса стала таять и стекать вниз. Огромная масса воды достигла середины реки Янцзы во время сильного весеннего дождя. Обычно регион переживал по три паводка весной, летом и осенью, но в начале 1931 года произошел единый непрерывный потоп. К июню жители низменных районов уже были вынуждены покинуть свои дома.
Лето также отличалось экстремальной циклонической активностью. Только в июле того же года на регион обрушились девять циклонов (обычно было два в год). Четыре метеостанции вдоль реки Янцзы сообщили, что за месяц выпало более 600 мм осадков.
Уровень воды в Янцзы достиг своего наивысшего уровня с момента начала ведения записей в середине XIX века. А осенью сильнейшие дожди усугубили эту ситуацию, и некоторые реки не вернулись к нормальному течению до ноября.
К июлю 1931-го из берегов вышли сразу три крупнейшие реки страны: Янцзы, Хуайхэ и Хуанхэ. По сути, это уже было море, которое смывало все на своем пути. Вскоре вода дошла до тогдашней столицы Нанкина, прорвала дамбы и почти полностью разрушила город.
Сообщается, что 19 августа в Ухане уровень воды был на 16 метров выше среднего. А вечером 25 августа вода хлынула в Великий канал и смыла дамбы. В ту ночь утонули около 200 тысяч человек, большинство из которых спали.
Одним из центров наводнения стал округ Гаою. По
В результате этого наводнения (или же, вернее сказать, серии катастроф) затопленной оказалась территория приблизительно в 180 тысяч квадратных километров, что можно сравнить с территорией Англии и половиной Шотландии. В Китае это событие известно как «наводнение Янцзы-Хуай». Но название неспособно передать масштаб катастрофы. Водные пути на большей части территории страны были затоплены, особенно на Хуанхэ и Великом канале. Сильно пострадали как минимум восемь провинций. Но, к сожалению, все не ограничилось выходом рек из берегов.
Последствия: голод, болезни, беженцы
Наводнение 1931 года парализовало жизнь в Северном Китае надолго: в некоторых местах вода не сходила от трех до шести месяцев. В то время правительство оценило, что от природы пострадали 25 миллионов человек. Но современные историки полагают, что катастрофа могла затронуть до 53 миллионов.
Данные о числе погибших тоже расходятся. Американский экономист Джон Лоссинг Бак, который в то время жил в Китае, утверждал, что по меньшей мере 150 тысяч человек утонули в первые несколько месяцев наводнения, а в следующем году сотни тысяч умерли от голода и болезней.
Используя современные средства массовой информации, китайские историки
Поток уничтожил огромное количество жилья и сельскохозяйственных угодий. Например, во всей долине Янцзы погибло около 15% посевов пшеницы и риса. Это привело к быстрому росту цен на товары первой необходимости, люди стали голодать. Они были вынуждены есть кору деревьев, сорняки и землю. Некоторые продали своих детей, чтобы выжить, в то время как другие прибегали к каннибализму.
Ко всему прочему добавились болезни, которые
Пострадали не только села, но и города. Так, Ухань в те годы состоял в основном из одноэтажных построек, поэтому когда вода разрушила дамбы и хлынула в город, то, по воспоминаниям очевидцев, погибли десятки тысяч людей. Те же, кто выжил, были вынуждены ютиться на островках суши с небольшим запасом еды и отсутствием санитарии.
Например,
Описывается даже довольно апокалиптическая сцена, когда кто-то по неосторожности направил свое судно в нефтехранилище, чем спровоцировал огромный пожар. Огонь пылал три дня. Поскольку электрическая система Уханя к тому времени давно вышла из строя, пожар стал редким источником освещения, проливая мерцающий свет на рухнувшие здания, воющих собак на крышах домов, и плавающие в воде трупы.
Это наводнение стало серьезным вызовом для тогдашнего Гоминьданского правительства. Разумеется, оно попыталось оказать помощь пострадавшим, так же, как это делало китайское правительство за годы и столетия до них. Была сформирована Национальная комиссия по борьбе с наводнениями, привлечены китайские и иностранные эксперты, в том числе и знаменитый авиатор Чарльз Линдберг (он проводил авиасъемку затопленной зоны и доставлял лекарства нуждающимся). Китай заручился поддержкой Лиги Наций, а деньги на восстановление страны собирали благотворительные организации со всего мира. Но в стране бушевала гражданская война, средств не хватало, так что в итоге вся помощь вылилась в постройку нескольких маленьких дамб вдоль Янцзы.
В 1953 году, когда к власти пришли коммунисты, Мао Цзэдун посетил берега Янцзы и поделился планами по скорому строительству величайшего гидротехнического сооружения — «Три ущелья», которое должно навсегда обезопасить жителей региона от наводнений. Однако эта плотина была построена спустя много лет после смерти Мао и заработала только в 2012 году, став крупнейшей электростанцией в мире по установленной мощности на тот момент.
Это одно из самых ценных строений Китая (и не потому, что на постройку ушло более 30 миллиардов долларов). При прорыве плотины в зоне затопления окажутся более 360 млн человек, так что и сам объект, и окрестные воды
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У Китая длинная и ужасная история наводнений. Но, пожалуй, одно из самых страшных произошло в 1931 году, когда три крупнейшие реки страны — Янцзы, Хуайхэ...
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