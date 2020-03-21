«Скорбь Китая». Вспоминаем самое ужасное наводнение ХХ века, которое убило сотни тысяч людей

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У Китая длинная и ужасная история наводнений. Но, пожалуй, одно из самых страшных произошло в 1931 году, когда три крупнейшие реки страны — Янцзы, Хуайхэ и Хуанхэ — вышли из берегов и унесли, по разным оценкам, от 400 тысяч до четырех миллионов жизней. 42.TUT.BY вспоминает, что спровоцировало самое разрушительное наводнение ХХ века.



Фото: wikimedia.org

«Скорбь Китая»: как китайцы уживались со смертоносной рекой

Хуанхэ не зря зовется «Желтой рекой» — этот цвет ее водам придает обилие наносов. В реке высокое содержание ила — на некоторых участках он составляет до 60% по весу.

Но у этой реки есть еще одно название — «скорбь Китая». Дело в том, что миллионы тонн грязи душат водоем и огромное количество воды вынуждено пробивать себе новые пути к морю. По разным данным, Хуанхэ широко разливалась около полутора тысяч раз за последние 3000−4000 лет, а ее русло менялось не менее пяти (а то и, согласно некоторым источникам, 26) раз с 602 г. до н. э. по настоящее время.

Так, крупное наводнение в 11 году, по сведениям древнекитайских летописей, привело к падению династии Синь. В 1194 году Хуанхэ заняла новое русло на ближайшие 700 лет — в итоге она заблокировала устье реки Хуайхэ, вызвав наводнение и оставив тысячи людей без крова. А наводнение 1887 года на Северо-Китайской равнине, по разным оценкам, унесло жизни от 900 тысяч до 2 миллионов человек.

К сожалению, плоский рельеф Великой Китайской равнины способствует катастрофам. Даже небольшое повышение уровня воды приводит к затоплению обширных территорий. Так что, когда случается наводнение, часть населения сразу гибнет в потоках воды, а оставшиеся страдают от голода и болезней.

На протяжении веков китайцы пытались контролировать коварную реку, строя дамбы и плотины, прорывая каналы. Но все было бесполезно. Некоторые историки считают, что причина в иле. Другие — что в самих дамбах, которые, наоборот, провоцируют затопления. Третьи винят замерзание верховьев реки во Внутренней Монголии с образованием ледяных дамб, что сопровождается внезапным освобождением огромного количества воды.

Но одно можно сказать точно: за столетия бедствий власти и жители Китая выработали целую систему по поддержанию социальной и экологической стабильности страны, которая включала в себя не только практические знания, но и идеологию, религиозные верования и психологические установки.

В частности, благодаря тому, что в Китае не было таких барьеров для циркуляции продовольствия, как в расколотой военно-политическим и экономическим соперничеством Европе, чиновники могли свободно отправлять помощь в районы, пострадавшие от природных катаклизмов. При этом максимальная поддержка оказывалась именно деревням — важность сельского хозяйства проповедовалась даже на государственном уровне.

В то время как на Западе катастрофы воспринимали как божью кару, нечто, пришедшее извне, в Китае правительство брало на себя ответственность согласно «патриархальному», конфуцианскому порядку, когда низы отдавали власть верхам, но взамен закономерно ждали помощи и защиты. Эффективность профилактики стихийных бедствий и помощи пострадавшим была одним из важнейших условий сохранения устойчивости политической власти, социального порядка и экономической стабильности.

Но даже на этих условиях Китай не мог выдержать участившиеся в XIX — начале XX века стихийные бедствия и голод. Так, в период Китайской Республики счет количества пострадавших от стихийных бедствий почти ежегодно шел на миллионы. Самыми тяжелыми бедствиями этого периода были засуха в северных провинциях 1920 года, когда погибли полмиллиона человек. В том же году в Ганьсу было землетрясение — 300 тысяч погибших. Затем в 1928—1930 годах была засуха в северных и северо-западных районах (10 миллионов погибших) и в 1942—1943 годах — в Хэнани (3 миллиона погибших).

И в 1931 году произошло самое разрушительное природное наводнение в ХХ веке, которое унесло, по разным оценкам, от 400 тысяч до четырех миллионов жизней.

Череда катастроф, что слилась в единый поток



Источник: devastatingdisasters.com

Этой трагедии предшествовал ряд природных катаклизмов. С 1928 по 1930 год Китай страдал от продолжительной засухи, а предыдущая зима 1930 года была особенно суровой, и в горных районах накопились большие залежи снега и льда.

В начале 1931 года вся эта масса стала таять и стекать вниз. Огромная масса воды достигла середины реки Янцзы во время сильного весеннего дождя. Обычно регион переживал по три паводка весной, летом и осенью, но в начале 1931 года произошел единый непрерывный потоп. К июню жители низменных районов уже были вынуждены покинуть свои дома.

Лето также отличалось экстремальной циклонической активностью. Только в июле того же года на регион обрушились девять циклонов (обычно было два в год). Четыре метеостанции вдоль реки Янцзы сообщили, что за месяц выпало более 600 мм осадков.

Уровень воды в Янцзы достиг своего наивысшего уровня с момента начала ведения записей в середине XIX века. А осенью сильнейшие дожди усугубили эту ситуацию, и некоторые реки не вернулись к нормальному течению до ноября.

К июлю 1931-го из берегов вышли сразу три крупнейшие реки страны: Янцзы, Хуайхэ и Хуанхэ. По сути, это уже было море, которое смывало все на своем пути. Вскоре вода дошла до тогдашней столицы Нанкина, прорвала дамбы и почти полностью разрушила город.

Сообщается, что 19 августа в Ухане уровень воды был на 16 метров выше среднего. А вечером 25 августа вода хлынула в Великий канал и смыла дамбы. В ту ночь утонули около 200 тысяч человек, большинство из которых спали.

Одним из центров наводнения стал округ Гаою. По воспоминаниям очевидцев, 26 августа на одно из крупнейших озер Китая Гаою-ху обрушился сильный ветер. Он вздыбил такие волны, что они, словно цунами, разрушили дамбы. Ситуацию усугубило то, что озеро было расположено выше жилой постройки, так что потоки воды хлынули на дома, где мирно спали ничего не подозревающие люди. В итоге только в одном округе Гаою утонули 19 000 человек и 58 000 умерли впоследствии от голода и болезней. В память об этом в 2003 году в Гаою был возведен мемориальный музей.

В результате этого наводнения (или же, вернее сказать, серии катастроф) затопленной оказалась территория приблизительно в 180 тысяч квадратных километров, что можно сравнить с территорией Англии и половиной Шотландии. В Китае это событие известно как «наводнение Янцзы-Хуай». Но название неспособно передать масштаб катастрофы. Водные пути на большей части территории страны были затоплены, особенно на Хуанхэ и Великом канале. Сильно пострадали как минимум восемь провинций. Но, к сожалению, все не ограничилось выходом рек из берегов.

Последствия: голод, болезни, беженцы



Пострадавшие от наводнения 1931 года. Фото: wikimedia.org

Наводнение 1931 года парализовало жизнь в Северном Китае надолго: в некоторых местах вода не сходила от трех до шести месяцев. В то время правительство оценило, что от природы пострадали 25 миллионов человек. Но современные историки полагают, что катастрофа могла затронуть до 53 миллионов.

Данные о числе погибших тоже расходятся. Американский экономист Джон Лоссинг Бак, который в то время жил в Китае, утверждал, что по меньшей мере 150 тысяч человек утонули в первые несколько месяцев наводнения, а в следующем году сотни тысяч умерли от голода и болезней.

Используя современные средства массовой информации, китайские историки подсчитали , что число погибших составляет 422 499. А некоторые западные источники утверждают, что число погибших составляет от 3,7 до 4 миллионов человек.

Поток уничтожил огромное количество жилья и сельскохозяйственных угодий. Например, во всей долине Янцзы погибло около 15% посевов пшеницы и риса. Это привело к быстрому росту цен на товары первой необходимости, люди стали голодать. Они были вынуждены есть кору деревьев, сорняки и землю. Некоторые продали своих детей, чтобы выжить, в то время как другие прибегали к каннибализму.

Ко всему прочему добавились болезни, которые бушевали в поселениях беженцев из-за их переполненности и нарушения санитарных условий. Жизни людей продолжали уносить холера, малярия, дизентерия, корь и шистосомоз (тропическое паразитарное заболевание).

Пострадали не только села, но и города. Так, Ухань в те годы состоял в основном из одноэтажных построек, поэтому когда вода разрушила дамбы и хлынула в город, то, по воспоминаниям очевидцев, погибли десятки тысяч людей. Те же, кто выжил, были вынуждены ютиться на островках суши с небольшим запасом еды и отсутствием санитарии.

Например, известно , что зажиточные люди теснились в отелях, которые подняли плату, несмотря на то, что стены были испорчены водой. Так что, когда в августе одна из гостиниц рухнула, десятки людей оказались погребены под завалами.



Люди плавают на лодках по затопленным улицам Уханя. Источник: chinadialogue.net

Описывается даже довольно апокалиптическая сцена, когда кто-то по неосторожности направил свое судно в нефтехранилище, чем спровоцировал огромный пожар. Огонь пылал три дня. Поскольку электрическая система Уханя к тому времени давно вышла из строя, пожар стал редким источником освещения, проливая мерцающий свет на рухнувшие здания, воющих собак на крышах домов, и плавающие в воде трупы.

Это наводнение стало серьезным вызовом для тогдашнего Гоминьданского правительства. Разумеется, оно попыталось оказать помощь пострадавшим, так же, как это делало китайское правительство за годы и столетия до них. Была сформирована Национальная комиссия по борьбе с наводнениями, привлечены китайские и иностранные эксперты, в том числе и знаменитый авиатор Чарльз Линдберг (он проводил авиасъемку затопленной зоны и доставлял лекарства нуждающимся). Китай заручился поддержкой Лиги Наций, а деньги на восстановление страны собирали благотворительные организации со всего мира. Но в стране бушевала гражданская война, средств не хватало, так что в итоге вся помощь вылилась в постройку нескольких маленьких дамб вдоль Янцзы.

В 1953 году, когда к власти пришли коммунисты, Мао Цзэдун посетил берега Янцзы и поделился планами по скорому строительству величайшего гидротехнического сооружения — «Три ущелья», которое должно навсегда обезопасить жителей региона от наводнений. Однако эта плотина была построена спустя много лет после смерти Мао и заработала только в 2012 году, став крупнейшей электростанцией в мире по установленной мощности на тот момент.

Это одно из самых ценных строений Китая (и не потому, что на постройку ушло более 30 миллиардов долларов). При прорыве плотины в зоне затопления окажутся более 360 млн человек, так что и сам объект, и окрестные воды патрулируются армией КНР с использованием вертолетов, дирижаблей, бронемашин и роботов для разминирования бомб.