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Наглядный пример, почему стоит отказаться от рукопожатий и не трогать лицо
21.03.2020 12:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Buzzfeed рассказал о любопытном ролике с
Для этого Робер взял порошок под названием Glo Germ, который виден под черным светом и легко переносится на вещи, к которым вы прикасаетесь, что служит прекрасным примером распространения микробов.
Он отправился в школу и попросил, чтобы учитель покрыла порошком свою ладонь, а затем пожала руку только трем студентам. И в перерыве Робер нанес немного порошка на руки еще одного случайного ученика.
Во время обеда он сделал проверку, и следы порошка оказались буквально везде — начиная от ручек двери и всевозможных вещей в классе и заканчивая руками других учеников.
А к концу дня светилось даже лицо учителя, хотя она сознательно старалась его не трогать.
Обязательно посмотрите это короткое видео (если владеете английским), так как там Робер проводит дополнительные тесты с порошком и объясняет, как работают вирусы.
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Buzzfeed рассказал о любопытном ролике с YouTube-канала американского инженера и изобретателя Марка Робера. Он стал известен благодаря своим роликам на тему популярной...
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