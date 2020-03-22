Король среди шутеров: обзор Doom Eternal

Источник материала: IT.Tut.by

История любит повторяться. В случае с серией Doom этот тезис особенно приятен. Оригинальный Doom 1993 года — прекрасная игра во всех смыслах, но появившаяся спустя год Doom II: Hell on Earth затмила ее своим величием. Перезапуск серии в 2016 году был невероятно хорош, но то, что делает Doom Eternal, сложно описать словами. Как будто тебе на десять лет подарили именно ту игрушку, что ты хотел, но только самую последнюю модель. А ты даже не знал, что такие уже выпускают.





Doom Eternal начинается примерно также, как и игра 1994 года. На Земле открылся портал в ад, из него появились демоны и начали методично истреблять все живое вокруг. У выживших осталась лишь надежда на Палача Рока — главного героя, отважного воина, который способен в одиночку расправиться с армией гостей из преисподней.

Поначалу сюжет кажется максимально простым и схематичным, что вполне в духе серии. Однако спустя несколько часов выясняется, что Doom Eternal — это не просто двадцать часов экшена без передышек. Это еще и неплохой блокбастер с интересной историей. И заканчивается он весьма неординарно.

Неожиданные и приятные открытия ждут поклонников серии не только в плоскости сюжета. Doom Eternal выводит на новый уровень все то, за что мы любили перезапуск 2016 года. Перестрелки стали динамичнее, враги сложнее, а боевые арены замысловатее.

Локации в целом стали интереснее — как визуально, так и архитектурно. Их приятнее изучать, они не похожи на одинаковые марсианские бункеры из прошлой части. Через устройство уровней Doom Eternal часто рассказывает историю. На одной из локаций, например, мы ходим, по сути, по сборочному конвейеру и наблюдаем за тем, как постепенно обрастает кибернетическими протезами противник, с которым мы столкнемся в финале миссии.









С точки зрения боевой системы Doom Eternal — гигантский скачок для серии. То, как разработчики дают игроку новое оружие, как они комбинируют противников, сколько боеприпасов расставляют по арене, как строятся взаимосвязи во время боя — из этого складывается уникальный темпоритм. А каждая перестрелка превращается в маленькую тактическую игру.

Авторы непрерывно повышают планку, а порой кажется, что они и вовсе издеваются. На одном из первых уровней после напряженной и довольно сложной схватки с боссом они почти сразу отправляют игрока на арену, где таких противников сразу два.





И в какой-нибудь другой игре можно было негодовать и злиться, но в Doom Eternal на это просто нет времени. В два раза больше сильных демонов на арене — в два раза выше скорость и в два раза выше фан. Как с адреналином: чем больше получаешь, тем больше хочешь. То, что раньше приводило в восторг, сейчас не вызывает сильных впечатлений. Нужно постоянно повышать ставки, и Doom Eternal делает это превосходно.

Локации в игре — это потрясающая комбинация из пары эффектных видов на красивейший пейзаж разрушенной Земли или монументальную многовековую постройку, нескольких акробатических экзерсисов и десятка арен с демонами. И эти три вида развлечений расставлены по принципу американских горок.

После спокойного участка, где можно немного попрактиковаться в атлетике и попрыгать через пропасти в поисках многочисленных секретов, обязательно следует зона с врагами, которая заставит попотеть. А когда все противники закончатся и осядет пыль, откроется доступ к следующей секции с какой-нибудь головоломкой, завязанной на прыжки и карабканье по стенам на фоне мегаполиса, лежащего в руинах.





Благодаря постоянно меняющемуся темпу игра не надоедает и не изматывает. Разработчики умело переключают внимание игрока с быстрых перестрелок на размеренное изучение локации. При этом каждая следующая битва, за редким исключением, — более сложная, быстрая и требовательная, чем предыдущая. И в определенном смысле именно в этом заключается кайф от Doom Eternal: тебе хочется больше, и авторы это дают.

Если первые несколько миссий — это такие полуобучающие уровни, где игроку постепенно дают новое оружие и знакомят с несколькими нововведениями, то происходящее потом кроме как адом на Земле и назовешь.

Бои становятся одновременно стремительными и очень тактическими. Действия, которые раньше занимали время, теперь выполняешь на автомате. Вот этому демону нужно отстрелить установку на спине, тогда он не будет таким опасным на расстоянии. Вот этому лучше закинуть в пасть специальную гранату (а для этого выбрать особую модификацию для дробовика), после чего его можно будет разорвать голыми руками. А к этому лучше подлететь на специальном крюке, выстреливающем из обреза, и пальнуть дробью прямо в морду. И обо всем этом приходится думать во время непрерывного бега и постоянных прыжков по арене.





Спустя несколько часов игры подобные тактики превращаются в полуавтоматические действия. Стоит замешкаться хотя бы на секунду или остановиться, как на главного героя накинутся все кому не лень и в одночасье растерзают. Поэтому нужно постоянно уворачиваться от ракет, когтей, энергетических шаров, при этом ни на миг не прекращать делать то, ради чего все затевалось — стрелять.

У главного героя в арсенале около десятка разных видов оружия, включая способность поджечь или заморозить ближайших врагов. Успех в Doom Eternal заключается своевременном и разумном использовании всего этого богатства. Из энергетической винтовки можно за полторы секунды убить противника со щитом вместо того, чтобы тратить на него целый магазин, стреляя из пулемета. Или с порога отбить у Манкубуса его пусковые установки вместо рук, чем раз за разом получать в лоб ракеты и бегать по арене в поисках аптечки.





Вместе с тем, Doom Eternal — игра не только про стрельбу. Искать разные секреты вроде классической музыки из оригинальных частей или кристаллов стража и очков преторианца, чтобы улучшить бронекостюм и получить пассивные умения. Любители мини-игр «собрать 17 из 17 каких-нибудь непонятных штук на уровне» останутся в восторге.

Doom Eternal — красивая, шумная, бодрая игра про освобождение Земли от демонов-захватчиков. Она развивает наработки шутера 2016 года, доводя их практически до совершенства. Что разработчики планируют делать с серией дальше — загадка. Заметно улучшить текущую концепцию, кажется, уже нельзя. Нужно переизобретать Doom заново. Один раз у id Software это получилось. Нет никаких сомнений в том, что они справятся с этой задачей снова.

Наша оценка: 9 из 10