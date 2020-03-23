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«Не ожидайте от него многого». В США назвали условие массовых поставок Су-57 в войска

23.03.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российский истребитель Су-57 «воскреснет» тогда, когда отпадет потребность в самолете Су-35С. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на обозревателя The National Interest Калеба Карсона.

«Не ожидайте от него многого». В США назвали условие массовых поставок Су-57 в войска
Фото: wikipedia.org

«Возможно, когда станет более очевидно, что Су-35С и другие самолеты не в состоянии выполнить свои задачи, мы увидим больше Су-57 в воздухе. До тех пор не ожидайте многого от первого российского стелс-истребителя», — уверен автор.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

 
 
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Российский истребитель Су-57 «воскреснет» тогда, когда отпадет потребность в самолете Су-35С. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на обозревателя The National Interest Калеба...
 
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