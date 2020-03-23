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Ученые предложили новую теорию, почему вымерли динозавры

23.03.2020 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Современная наука полагает, что примерно 66 миллионов лет назад астероид врезался в полуостров Юкатан, что спровоцировало продолжительный период холода и массовое вымирание. Однако новое исследование показывает, что не «зима», а, скорее, темнота привела к массовому вымиранию динозавров после удара. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые предложили новую теорию, почему вымерли динозавры
Barcroft Productions / BBC

Падение астероида на полуостров Юкатан вызвало период продолжительных холодов, что, как считается, привело к мел-палеогеновому вымиранию (тогда было уничтожено около 75% всех видов на Земле).

Но теперь новое исследование показывает: сера, сажа и пыль от обширных пожаров, вызванных воздействием астероида, могли бы блокировать солнечный свет достаточно долго, чтобы привести к вымиранию большей части жизни на Земле, в том числе и динозавров, 66 миллионов лет назад.

Холод был сильным, но недостаточным для массового вымирания. А вот выбросы сажи из-за лесных пожаров могли сделать небо почти непроницаемым для солнечных лучей и остановить процессы фотосинтеза более чем на год. Это сильно подорвало кормовую базу травоядных ящеров и нарушило цепочки питания.

В результате прибрежные районы на высокой широте могли стать «колыбелью» для жизни в течение нескольких месяцев после удара. По словам исследователей, растения и животные, живущие в Арктике или Антарктике, привыкли к большим перепадам температуры, экстремальным холодам и слабому освещению, поэтому у них, вероятно, было больше шансов выжить в результате спровоцированной астероидом зимы.

Это исследование также дает представление о том, что может произойти в случае ядерной зимы.

 
 
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Современная наука полагает, что примерно 66 миллионов лет назад астероид врезался в полуостров Юкатан, что спровоцировало продолжительный период холода...
 
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