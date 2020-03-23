В Сирии из винтовки Мосина сделали современный снайперский комплекс

Источник материала: IT.Tut.by

В сирийском Идлибе замечена сильно осовремененная винтовка Мосина. Оружейники сделали из нее снайперский комплекс, используя передовые технологии в области стрелкового оружия. Об этом пишет «Российская газета».

Фотографии и описание обновленной винтовки разместил у себя в Twitter независимый исследователь стрелкового оружия. Как часто бывает с современными снайперскими «мосинками», на винтовку установлен ствол от модернизированного пулемета Калашникова. Также оружие оснащено оптическим прицелом Bushnell DMR и глушителем. Общая стоимость обвеса, по подсчетам, составляет около полутора тысяч долларов.

Несмотря на то, что винтовка Мосина — очень старое оружие, разработанное 129 лет назад, она вполне способна выполнять функции снайперской, благо кучность стрельбы у нее отменная, а современные прицельные приспособления позволяют стрелять еще точнее.