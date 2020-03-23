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Россия попытается продать Индии истребители МиГ-35. Ранее индийцы уже отказались от них
23.03.2020 16:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Россия предложит Индии приобрести усовершенствованные истребители МиГ-35 с системами автоматической посадки и защиты от перегрузок. С новыми самолетами российские авиастроители поборются за индийский рынок легких истребителей,
В 2019 году уже была вероятность, что индийцы купят МиГ-35, однако впоследствии Индия
Системы защиты от перегрузок автоматической посадки, как считается, должны приблизить российский истребитель к лучшим самолетам в своем классе, таким, как французский Dassault Rafale и американский Lockheed Martin F-21. Усовершенствование «мигов» было завершено в январе-феврале 2020 года.
Система защиты от перегрузок помогает обеспечить пилоту высокоманевренного истребителя безопасность полета и облегчит возможность вести интенсивный воздушный бой.
В системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1−2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения этой системы.
Система автоматической посадки, которая сейчас проходит тесты, позволяет легче садиться на ВПП даже в неблагоприятных погодных условиях.
И те, и другие нововведения уже имеются у основных конкурентов «МиГ-35» — Rafale и F-21. Так, компания Lockheed Martin разработала алгоритмы для управления скоростью, скороподъемностью и положением в воздухе истребителя, что позволяет сажать самолет при сравнительно небольшом участии летчика. А бортовой компьютер Rafale дает возможность возвращать самолет в нужное положение в неблагоприятных ситуациях и предупреждать пилота о слишком сильных перегрузках.
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Россия предложит Индии приобрести усовершенствованные истребители МиГ-35 с системами автоматической посадки и защиты от перегрузок. С новыми самолетами...
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