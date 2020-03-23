Россия попытается продать Индии истребители МиГ-35. Ранее индийцы уже отказались от них

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Россия предложит Индии приобрести усовершенствованные истребители МиГ-35 с системами автоматической посадки и защиты от перегрузок. С новыми самолетами российские авиастроители поборются за индийский рынок легких истребителей, пишет defenseworld.net.



Фото: nationalinterest.org

В 2019 году уже была вероятность, что индийцы купят МиГ-35, однако впоследствии Индия отказалась от их приобретения. Сейчас сообщается, что министерство обороны страны желает получить не менее 100 самолетов.

Системы защиты от перегрузок автоматической посадки, как считается, должны приблизить российский истребитель к лучшим самолетам в своем классе, таким, как французский Dassault Rafale и американский Lockheed Martin F-21. Усовершенствование «мигов» было завершено в январе-феврале 2020 года.

Система защиты от перегрузок помогает обеспечить пилоту высокоманевренного истребителя безопасность полета и облегчит возможность вести интенсивный воздушный бой.

В системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1−2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения этой системы.

Система автоматической посадки, которая сейчас проходит тесты, позволяет легче садиться на ВПП даже в неблагоприятных погодных условиях.

И те, и другие нововведения уже имеются у основных конкурентов «МиГ-35» — Rafale и F-21. Так, компания Lockheed Martin разработала алгоритмы для управления скоростью, скороподъемностью и положением в воздухе истребителя, что позволяет сажать самолет при сравнительно небольшом участии летчика. А бортовой компьютер Rafale дает возможность возвращать самолет в нужное положение в неблагоприятных ситуациях и предупреждать пилота о слишком сильных перегрузках.