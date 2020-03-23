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В США рассказали, вооружатся ли танки лазерными орудиями

23.03.2020 18:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на то что лазеры давно и прочно обосновались в нашей жизни, бронетанковые войска разных стран не спешат вооружаться боевыми машинами с лазерными пушками. Почему так и есть ли перспективы у танков с лазерами, пишет Popular Mechanics.

В США рассказали, вооружатся ли танки лазерными орудиями
Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Как и многие виды высокотехнологичного оружия, лазерные пушки имеют и преимущества, и недостатки перед более традиционными вооружениями. В частности, настильность стрельбы лучом абсолютно идеальная, как и скорость его движения — как и любой свет, он движется со скоростью 300 000 километров в секунду, что позволяет не переживать по поводу упреждения из-за движения цели.

Если раньше лазеры были не более чем опытными разработками и не годились для применения в реальной жизни и в промышленных масштабах, то сейчас все изменилось — в том числе и в вооруженных силах. Еще в 2014 году ВМС США развернули систему лазерного оружия AN/SEQ-3 на базе в Понсе, лазеры ставят на эсминцы и подводные лодки.

Как армия, так и Корпус морской пехоты используют компактные лазеры для уничтожения летательных аппаратов небольших размеров, в первую очередь дронов. А авиация рассматривает варианты вооружения боевыми лазерами самолетов от транспортных гигантов АС-130 до истребителей пятого поколения F-35.

Однако, говоря о лазерах на танках, обычно имеют в виду сравнительно маломощные системы, который нужны для уничтожения максимум беспилотников. О замене главного калибра на лазерную пушку, которая сможет испепелять танки врага, речи не идет.

Конечно, определенные плюсы в таком орудии есть. Существенно меньшая стоимость боеприпасов — строго говоря, у такой пушки и боеприпасов-то никаких нет, лазер тратит только электричество, которое не нужно, в отличие от снарядов и ракет, производить на оборонных заводах. Лазер может успешно сбивать летательные аппараты — они обычно легкие и слабо бронированные, и обезвредить их сравнительно несложно.

Однако для того, чтобы пробивать толстую многослойную танковую броню из стали, композитов или даже обедненного урана, лучей явно недостаточно. Требуется лазер огромной мощности — причем луч должен бить строго в одну точку, чтобы прожечь броню. Если лазерная пушка тратит на это хотя бы пять секунд — это слишком много, так как обычное оружие успеет за это время поразить две цели.

Помимо этого, энергия лазера имеет свойство рассеиваться при прохождении даже через обычный воздух из-за частиц различных веществ в атмосфере. Крошечные капли воды в тумане, ледяные кристаллы в снегу, дым пожара или дымовой завесы — все это ведет к значительной потере мощности луча, и вражеский танк придется резать на части еще дольше. В то же время современным пушкам и снарядам все эти явления вообще никак не мешают.

Поэтому, несмотря на значительный прогресс в разработке лазеров, главный калибр танков еще очень, очень долго не сменится на лучевые орудия, заключает Popular Mechanics.

 
 
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