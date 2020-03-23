Над Беларусью летал военный транспортник из голливудского боевика

Источник материала: IT.Tut.by

Споттеры заметили над Беларусью необычный самолет, засветившийся ранее в боевике с кучей голливудских звезд. И это вовсе не Ил-76 белорусской военной авиации, который зачастил летать над Минском.



Источник: jetphotos.com

Речь идет о транспортнике Ан-26 — на вооружении белорусских ВВС есть четыре таких самолета, и один из них даже летал на воздушном параде 3 июля 2019 года. Но данный экземпляр — особенный. Этот борт с яркой ливреей в виде акульей пасти и черепов принадлежит украинской транспортной компании и сейчас осуществляет перевозки между Украиной и Латвией.

А еще он снимался в голливудском боевике «Неудержимые-3» (The Expendables-3) — именно для этого фильма была сделана впечатляющая ливрея. Фильм, как и все части «Неудержимых», собрал суперзвездный состав голливудских икон 80-х и 90-х годов, включая Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема, Арнольда Шварценеггера, Уэсли Снайпса, Мэла Гибсона, Дольфа Лундгрена и Антонио Бандераса.

Сайт iev.aero сообщает , что, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Ан-26 носит бортовой номер UR-CSK и зарегистрирован Госавиаслужбой страны за компанией «Элерон» 19 декабря 2018 года. Борт был собран еще в советское время, в Киеве на заводе «Авиант», и летает с 28 декабря 1984 года.



Скриншот с сайта Flightradar

Споттеры заметили, что этот самолет пролетает над Беларусью как минимум второй раз. Сейчас он, согласно Flightradar, находится уже в воздушном пространстве Латвии.

С технической точки зрения транспортник Ан-26 ничего особенного собой не представляет. На вооружении он стоит с 1973 года, грузоподъемность — меньше шести тонн или 24 десантника.