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Над Беларусью летал военный транспортник из голливудского боевика
23.03.2020 19:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Споттеры
Речь идет о транспортнике Ан-26 — на вооружении белорусских ВВС есть четыре таких самолета, и один из них даже
А еще он снимался в голливудском боевике «Неудержимые-3» (The Expendables-3) — именно для этого фильма была сделана впечатляющая ливрея. Фильм, как и все части «Неудержимых», собрал суперзвездный состав голливудских икон 80-х и 90-х годов, включая Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема, Арнольда Шварценеггера, Уэсли Снайпса, Мэла Гибсона, Дольфа Лундгрена и Антонио Бандераса.
Сайт iev.aero
Споттеры заметили, что этот самолет пролетает над Беларусью как минимум второй раз. Сейчас он, согласно Flightradar,
С технической точки зрения транспортник Ан-26 ничего особенного собой не представляет. На вооружении он стоит с 1973 года, грузоподъемность — меньше шести тонн или 24 десантника.
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