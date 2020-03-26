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Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

27.03.2020 15:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

26 марта Huawei представила флагманские смартфоны серии P40. В Беларуси Huawei P40 Pro оценили в 2599 рублей. За эти деньги устройство предлагает основную камеру Leica с четырьмя модулями, а также фирменный магазин приложений AppGallery. Сервисов Google в смартфоне нет. Ниже разбираемся, что еще может предложить аппарат.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Металл, стекло и продвинутая активация по лицу

Дизайн P40 Pro явно создавали под впечатлением от предыдущей модели в серии — P30 Pro. На мой взгляд, это хорошо: чувствуется преемственность, габариты и вес схожи. Задняя и фронтальная стороны устройства прикрыты закаленным стеклом, несущая рама — металлическая. В активе и технология защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Допускаются погружения девайса в воду на глубину до полутора метров на полчаса.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Вопросов к эргономике Huawei P40 Pro нет: несмотря на достаточно сильно скругленные левую и правую грани дисплея, ложных нажатий за два дня не было. Клавиша питания и качелька переключения громкости находятся на правой стороне смартфона, под большим пальцем правой руки. Это удобно, особенно если сравнивать с Mate 30 Pro. В нем громкость регулировать приходилось виртуальными кнопками.

Не самое стандартное решение, перекочевавшее в P40 Pro из P30 Pro, — это разговорный динамик, спрятанный под дисплеем. Я попробовал позвонить из шумного помещения — голос собеседника слышно хорошо, проблем нет. Вас тоже слышат нормально.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Оптический сканер отпечатков пальцев также разместили под экраном. Производитель утверждает, что по сравнению с прошлогодним флагманом скорость срабатывания возросла на 30%. Проверить такое заявление как минимум сложно: датчик и правда быстро (за секунду или даже меньше) узнает владельца устройства, но не более.

А вот с разблокировкой по лицу ситуация лучше, чем в большинстве других смартфонов на Android. В овальном вырезе под два фронтальных фотомодуля, создающих объемную карту лица, в левом верхнем углу дисплея P40 Pro поместился инфракрасный излучатель. Это означает, что смартфон распознает владельца даже в полной темноте буквально за доли секунды. Подобная система есть только в смартфонах от Apple и нескольких аппаратах от самой Huawei.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Из странных моментов: нет поддержки работы одновременно с двумя nanoSIM-картами. Причем физически установить их в смартфон можно, но действовать будет только одна. При этом Huawei P40 Pro может работать с новомодными eSIM. Возможно, это особенность нашего тестового, еще не финального аппарата. Еще один вариант: ограничения региональные, то есть зависят от того, на какой рынок поставляется устройство.

Что понравилось: P40 Pro визуально и по эргономике ничем не уступает флагманам от конкурентов — несмотря на скругленные грани дисплея, ложных срабатываний я не заметил. Смартфон быстро разблокируется по лицу практически в любых условиях, все благодаря ИК-излучателю.

Что не понравилось: одинарный спикер — стереоэффекта, как у конкурентов, нет. Расширить память позволяется только картами nanoSD, но найти их сложнее, чем microSD. Жаль, что девайс не может работать одновременно с двумя nanoSIM-картами, а только с одной обычной симкой и встроенными eSIM.

Отличный дисплей

В Huawei P40 Pro установлен дисплей диагональю в 6,58 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — 2640 на 1200 пикселей (441 ppi), есть поддержка HDR10 и цветового пространства DCI-P3.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Если вкратце, то единственная претензия к дисплею — уровень максимальной яркости. Это не значит, что смартфон «слепнет» на солнце или при сильном искусственном освещении, но запас не очень большой, хотелось бы, чтобы панель была еще ярче.

Из плюсов — минимальные рамки сверху и снизу от панели. Визуально это делает смартфон «стройнее». Слева и справа грани достаточно сильно скруглены. Нечто подобное пару лет назад мы видели, например, в флагманских смартфонах Samsung.

Но повторюсь: случайных нажатий, держа устройство одной рукой и при этом печатая, за два дня тестирования я не заметил. Правда, если смотреть на дисплей даже под небольшим углом, на местах сгибов белый цвет превращается в голубоватый. Неприятно, но не смертельно — в общем, за красоту надо платить.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Что понравилось: удобная диагональ — устройством все еще можно пользоваться одной рукой, но миниатюрным дисплей не назовешь. Минимальные рамки по краям панели визуально делают смартфон безрамочным.

Что не понравилось: максимальной яркости хватает, но без запаса. Из-за конструкции со скругленными левой и правой гранями панели при взгляде сбоку они немного синят. Но ложных нажатий при этом нет.

Что дает частота обновления в 90 Гц

Как и подобает флагманскому смартфону 2020 года, P40 Pro оснащается дисплеем с повышенной частотой обновления — 90 Гц вместо стандартных 60 Гц.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Это означает, что действия на панели — перелистывание рабочих столов, ленты сообщений в мессенджере, сайта в интернет-браузере или новостей в соцсети — визуально кажутся более плавными. Да и в целом ощущения от работы со смартфоном меняются в лучшую сторону, девайс воспринимается куда более быстрым, чем есть на самом деле.

Но скажу прямо: в 120-герцевых панелях недавних Samsung Galaxy S20 или, например, новеньких iPad Pro от Apple эффект увеличенной плавности ощутимо сильнее. Разница, конечно, не настолько разительна в сравнении с обратным переходом на 60-герцевую панель, но все же заметна.

Впрочем, у решения выбрать для дисплея Huawei P40 Pro развертку в 90 Гц вместо 120 Гц есть и плюс: не такое сильное потребление энергии. Проще говоря, заряд смартфона сохраняется дольше.

Автономность лучше, чем предполагалось

Емкость аккумулятора нового Huawei P40 Pro — 4200 мАч. Смартфон поддерживает 40-ваттную проводную зарядку, 27-ваттную беспроводную и 15-ваттную реверсивную подзарядки. Кроме того, как и в других смартфонах Huawei, в P40 Pro по умолчанию используются достаточно агрессивные алгоритмы энергосбережения, «убивающие» фоновые процессы.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Проще говоря, смартфон способен выдержать день-полтора без подключения к розетке в достаточно интенсивном режиме использования с включенным режимом отображения изображения в 90 Гц. Можно рассчитывать как минимум на шесть часов активного экрана или даже чуть больше. На фото выше время «активного экрана» составляет почти три часа, а у аппарата при этом еще остается 44% заряда батареи.

Если вкратце: смартфоном можно активно пользоваться как минимум день (если постараться, полтора) без подзарядки — хороший результат.

Производительность

Huawei P40 Pro работает на фирменном процессоре производителя — Kirin 990 5G (построен по 7-нм техпроцессу). Оперативной памяти в устройстве — 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, но об этом позже.

Если вкратце: производительность — одна из главных отличительных черт устройства. В P40 Pro явно используется успешная система охлаждения: смартфон нагревается незначительно даже под нагрузкой (например, в синтетическом тесте).

У нас на тестировании побывал предрелизный вариант смартфона, на котором бенчмарк AnTuTu запускаться отказался. Впрочем, в восьмой версии программы Mate 30 Pro с таким же чипом набирает около 480 тысяч баллов. Вероятно, P40 Pro покажет схожий результат.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Зато на нашем Huawei P40 Pro запустится тест на троттлинг (падение производительности под нагрузкой). В сбалансированном режиме смартфон явно искусственно занижал показатели — это видно по скачкообразному графику выше. Предположу, что в этом «виновны» уже упомянутые выше алгоритмы сбережения энергии. В режиме максимальной производительности (можно активировать в настройках) результат практически эталонный.

Но, скорее всего, о возможности подобных «скачков» обычный пользователь никогда не узнает. Я сыграл несколько раундов в «тяжелую» Call of Duty Mobile на максимальных настройках графики в сбалансированном режиме производительности и не заметил падения fps — играть было очень комфортно.

В общем, производительность — одна из сильных черт устройства, волноваться за которую явно не стоит.

Опять без Google

Подробно о том, почему в новых смартфонах Huawei отсутствуют сервисы Google и как с этим жить, я недавно рассказывал в обзоре Huawei P40 Lite. В топовом P40 Pro ситуация не изменилась: производитель делает ставку на собственный магазин приложений AppGallery.

Установить Google Mobile Services (GMS) на устройство официально нельзя, неофициально у меня также не получилось. Это означает, что заставить работать то же приложение YouTube, даже если установить его из альтернативных источников, не получится. Единственный вариант — открывать YouTube в браузере. Это касается практически всех фирменных приложений Google, в которых важна синхронизация с Google-профилем.

При этом Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger и большинство других программ загрузить все же выйдет: существуют специальные сайты-зеркала, на которых хранятся установочные файлы популярных программ из «Play Маркета». Но и тут есть загвоздка: гарантировать на все 100%, что эти копии полностью безвредны, никто не возьмется. При возникновении каких-либо проблем — например, с вашими личными данными — вся ответственность ляжет на самого пользователя.

Основной упор — на камеру

Как и в прошлом году, основной упор в P40 Pro производитель делает на основную камеру. Она создана в сотрудничестве с Leica и состоит из четырех модулей. Первый — на 50 Мп, второй, телефото — на 12 Мп, третий, ультраширокоугольный — на 40 Мп. Четвертый — ToF-датчик, для измерения глубины объектов в кадре.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Важно! У нас на обзоре побывала тестовая версия смартфона с еще не финальной версией прошивки. В устройствах, которые поступят в официальную продажу, ПО успеют обновить — скорее всего, результаты изменятся. Наш аппарат, например, немного «зеленит» кадры — пока спишем это на «сырость» софта.

Huawei P40 Pro благодаря модулю-перископу умеет снимать с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом — в этом плане отличий от P30 Pro нет. Фотографировать с 10-кратным оптическим зумом (в теории, с еще большей детализацией) умеет только Huawei P40 Pro+, но информации о том, появится ли гаджет в Беларуси, пока нет.

Еще один важный момент: по умолчанию P40 Pro снимает в меньшем разрешении, комбинируя соседние пиксели один увеличенного размера. Так (во всяком случае, в теории) собирается больше света:

Ниже — серия фотографий, сделанных на P40 Pro с увеличением 1x — 5x — 10x:

1.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

2.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

3.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

4.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

5.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Ультраширокоугольная камера обновилась заметнее всего: кроме увеличившегося количества мегапикселей она стала светосильнее и все так же оснащается автофокусом. Не менее важно, что на нее можно фотографировать с использованием ИИ и применять «ночной» фоторежим:

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Да и в целом снимать на «ширик» мне понравилось не меньше, чем на основной фотомодуль. Днем, когда окружающего света достаточно, детализация практически не хромает (спасибо увеличившемуся разрешению). При съемке вечером в дело включается ИИ, помогая нивелировать шумы. Четкость, конечно, снижается, но все равно фотографии получаются отличными.

Интересно, что снимать видеоролики по умолчанию (максимум 4K/60 fps) производитель предлагает именно на ультраширокоугольную камеру: при выборе режима съемки роликов в приложении камеры автоматически активируется именно этот модуль.

А вот пара макрокадров:

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Резюме

Huawei P40 Pro — логичное продолжение прошлогодней «тридцатой» линейки. К плюсам смартфона относится время автономной работы, причем даже с включенным режимом отображения в 90 Гц устройство можно не подзаряжать день-полтора при достаточно интенсивном использовании.

Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

К производительности вопросов нет, дисплей понравится большинству покупателей — уже упомянутые 90 Гц делают процесс взаимодействия с аппаратом намного приятнее, хотя 120-герцевая матрица усилила бы эффект еще сильнее. А еще в P40 Pro отличная система распознавания лиц с ИК-излучателем: работает быстро и без промахов даже в темноте.

Но есть и обидные недочеты, которые почему-то не исправили с прошлого года. Например, в P40 Pro до сих пор нет стереодинамиков, для флагманского смартфона решение странное. В нашем тестовом аппарате две nanoSIM-карты одновременно работать не захотели (баг прошивки?), нивелировать это предлагается только через подключение встроенных eSIM. Память расширяется не самыми популярными карточками nanoSD: найти их сложнее, чем microSD.

Основная камера Leica с четырьмя модулями все так же снимает с 10-кратным гибридным зумом практически без потери качества детализации, но это умел и прошлогодний Huawei P30 Pro. Зато серьезно улучшили широкоугольную камеру: фотографировать на нее можно даже ночью, в чем помогает искусственный интеллект. Без недочетов, правда, также не обошлось: наш тестовый аппарат немного «зеленит» фотографии. Но этот момент почти наверняка поправят в обновлении прошивки. У нас на тесте побывала не финальная версия девайса.

Но, как и в недавнем обзоре Huawei P40 Lite, повторюсь: доводом, покупать или нет P40 Pro, станет не это. Смартфон не поддерживает сервисы Google — надо понимать, что установить их даже неофициальным способом у меня не получилось.

Это значит, что тот же YouTube придется смотреть в браузере, приложение не работает. Другие фирменные программы от Google — особенно те, в которых важна синхронизация с Google-профилем — также не «заведутся». Установить Instagram, WhatsApp, Facebook и некоторые другие программы из «Play Маркета» можно, но куда более замороченным способом. Правда, никто не знает, не «прикроют» ли такую возможность в будущем — P40 Pro все еще работает на Android.

В Беларуси официальная цена Huawei P40 Pro составит 2599 рублей. Как альтернативу можно рассмотреть, например, Samsung Galaxy S20+, продающийся за 2699 рублей. Да и прошлогодний Huawei P30 Pro, в котором Google-сервисы работают исправно, все еще не утратил актуальности.

Ниже — цена популярных у нас смартфонов:

 
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26 марта Huawei представила флагманские смартфоны серии P40. В Беларуси Huawei P40 Pro оценили в 2599 рублей. За эти деньги устройство предлагает основную камеру Leica...
 
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