Больше никакого Google? Полный обзор Huawei P40 Pro за 2599 рублей

Источник материала: IT.Tut.by

26 марта Huawei представила флагманские смартфоны серии P40. В Беларуси Huawei P40 Pro оценили в 2599 рублей. За эти деньги устройство предлагает основную камеру Leica с четырьмя модулями, а также фирменный магазин приложений AppGallery. Сервисов Google в смартфоне нет. Ниже разбираемся, что еще может предложить аппарат.





Металл, стекло и продвинутая активация по лицу

Дизайн P40 Pro явно создавали под впечатлением от предыдущей модели в серии — P30 Pro. На мой взгляд, это хорошо: чувствуется преемственность, габариты и вес схожи. Задняя и фронтальная стороны устройства прикрыты закаленным стеклом, несущая рама — металлическая. В активе и технология защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Допускаются погружения девайса в воду на глубину до полутора метров на полчаса.





Вопросов к эргономике Huawei P40 Pro нет: несмотря на достаточно сильно скругленные левую и правую грани дисплея, ложных нажатий за два дня не было. Клавиша питания и качелька переключения громкости находятся на правой стороне смартфона, под большим пальцем правой руки. Это удобно, особенно если сравнивать с Mate 30 Pro. В нем громкость регулировать приходилось виртуальными кнопками.

Не самое стандартное решение, перекочевавшее в P40 Pro из P30 Pro, — это разговорный динамик, спрятанный под дисплеем. Я попробовал позвонить из шумного помещения — голос собеседника слышно хорошо, проблем нет. Вас тоже слышат нормально.





Оптический сканер отпечатков пальцев также разместили под экраном. Производитель утверждает, что по сравнению с прошлогодним флагманом скорость срабатывания возросла на 30%. Проверить такое заявление как минимум сложно: датчик и правда быстро (за секунду или даже меньше) узнает владельца устройства, но не более.

А вот с разблокировкой по лицу ситуация лучше, чем в большинстве других смартфонов на Android. В овальном вырезе под два фронтальных фотомодуля, создающих объемную карту лица, в левом верхнем углу дисплея P40 Pro поместился инфракрасный излучатель. Это означает, что смартфон распознает владельца даже в полной темноте буквально за доли секунды. Подобная система есть только в смартфонах от Apple и нескольких аппаратах от самой Huawei.





Из странных моментов: нет поддержки работы одновременно с двумя nanoSIM-картами. Причем физически установить их в смартфон можно, но действовать будет только одна. При этом Huawei P40 Pro может работать с новомодными eSIM. Возможно, это особенность нашего тестового, еще не финального аппарата. Еще один вариант: ограничения региональные, то есть зависят от того, на какой рынок поставляется устройство.

Что понравилось: P40 Pro визуально и по эргономике ничем не уступает флагманам от конкурентов — несмотря на скругленные грани дисплея, ложных срабатываний я не заметил. Смартфон быстро разблокируется по лицу практически в любых условиях, все благодаря ИК-излучателю.

Что не понравилось: одинарный спикер — стереоэффекта, как у конкурентов, нет. Расширить память позволяется только картами nanoSD, но найти их сложнее, чем microSD. Жаль, что девайс не может работать одновременно с двумя nanoSIM-картами, а только с одной обычной симкой и встроенными eSIM.

Отличный дисплей

В Huawei P40 Pro установлен дисплей диагональю в 6,58 дюйма. Матрица — OLED, разрешение — 2640 на 1200 пикселей (441 ppi), есть поддержка HDR10 и цветового пространства DCI-P3.





Если вкратце, то единственная претензия к дисплею — уровень максимальной яркости. Это не значит, что смартфон «слепнет» на солнце или при сильном искусственном освещении, но запас не очень большой, хотелось бы, чтобы панель была еще ярче.

Из плюсов — минимальные рамки сверху и снизу от панели. Визуально это делает смартфон «стройнее». Слева и справа грани достаточно сильно скруглены. Нечто подобное пару лет назад мы видели, например, в флагманских смартфонах Samsung.

Но повторюсь: случайных нажатий, держа устройство одной рукой и при этом печатая, за два дня тестирования я не заметил. Правда, если смотреть на дисплей даже под небольшим углом, на местах сгибов белый цвет превращается в голубоватый. Неприятно, но не смертельно — в общем, за красоту надо платить.





Что понравилось: удобная диагональ — устройством все еще можно пользоваться одной рукой, но миниатюрным дисплей не назовешь. Минимальные рамки по краям панели визуально делают смартфон безрамочным.

Что не понравилось: максимальной яркости хватает, но без запаса. Из-за конструкции со скругленными левой и правой гранями панели при взгляде сбоку они немного синят. Но ложных нажатий при этом нет.

Что дает частота обновления в 90 Гц

Как и подобает флагманскому смартфону 2020 года, P40 Pro оснащается дисплеем с повышенной частотой обновления — 90 Гц вместо стандартных 60 Гц.





Это означает, что действия на панели — перелистывание рабочих столов, ленты сообщений в мессенджере, сайта в интернет-браузере или новостей в соцсети — визуально кажутся более плавными. Да и в целом ощущения от работы со смартфоном меняются в лучшую сторону, девайс воспринимается куда более быстрым, чем есть на самом деле.

Но скажу прямо: в 120-герцевых панелях недавних Samsung Galaxy S20 или, например, новеньких iPad Pro от Apple эффект увеличенной плавности ощутимо сильнее. Разница, конечно, не настолько разительна в сравнении с обратным переходом на 60-герцевую панель, но все же заметна.

Впрочем, у решения выбрать для дисплея Huawei P40 Pro развертку в 90 Гц вместо 120 Гц есть и плюс: не такое сильное потребление энергии. Проще говоря, заряд смартфона сохраняется дольше.

Автономность лучше, чем предполагалось

Емкость аккумулятора нового Huawei P40 Pro — 4200 мАч. Смартфон поддерживает 40-ваттную проводную зарядку, 27-ваттную беспроводную и 15-ваттную реверсивную подзарядки. Кроме того, как и в других смартфонах Huawei, в P40 Pro по умолчанию используются достаточно агрессивные алгоритмы энергосбережения, «убивающие» фоновые процессы.





Проще говоря, смартфон способен выдержать день-полтора без подключения к розетке в достаточно интенсивном режиме использования с включенным режимом отображения изображения в 90 Гц. Можно рассчитывать как минимум на шесть часов активного экрана или даже чуть больше. На фото выше время «активного экрана» составляет почти три часа, а у аппарата при этом еще остается 44% заряда батареи.

Если вкратце: смартфоном можно активно пользоваться как минимум день (если постараться, полтора) без подзарядки — хороший результат.

Производительность

Huawei P40 Pro работает на фирменном процессоре производителя — Kirin 990 5G (построен по 7-нм техпроцессу). Оперативной памяти в устройстве — 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, но об этом позже.

Если вкратце: производительность — одна из главных отличительных черт устройства. В P40 Pro явно используется успешная система охлаждения: смартфон нагревается незначительно даже под нагрузкой (например, в синтетическом тесте).

У нас на тестировании побывал предрелизный вариант смартфона, на котором бенчмарк AnTuTu запускаться отказался. Впрочем, в восьмой версии программы Mate 30 Pro с таким же чипом набирает около 480 тысяч баллов. Вероятно, P40 Pro покажет схожий результат.









Зато на нашем Huawei P40 Pro запустится тест на троттлинг (падение производительности под нагрузкой). В сбалансированном режиме смартфон явно искусственно занижал показатели — это видно по скачкообразному графику выше. Предположу, что в этом «виновны» уже упомянутые выше алгоритмы сбережения энергии. В режиме максимальной производительности (можно активировать в настройках) результат практически эталонный.

Но, скорее всего, о возможности подобных «скачков» обычный пользователь никогда не узнает. Я сыграл несколько раундов в «тяжелую» Call of Duty Mobile на максимальных настройках графики в сбалансированном режиме производительности и не заметил падения fps — играть было очень комфортно.

В общем, производительность — одна из сильных черт устройства, волноваться за которую явно не стоит.

Опять без Google

Подробно о том, почему в новых смартфонах Huawei отсутствуют сервисы Google и как с этим жить, я недавно рассказывал в обзоре Huawei P40 Lite. В топовом P40 Pro ситуация не изменилась: производитель делает ставку на собственный магазин приложений AppGallery.

Установить Google Mobile Services (GMS) на устройство официально нельзя, неофициально у меня также не получилось. Это означает, что заставить работать то же приложение YouTube, даже если установить его из альтернативных источников, не получится. Единственный вариант — открывать YouTube в браузере. Это касается практически всех фирменных приложений Google, в которых важна синхронизация с Google-профилем.

При этом Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger и большинство других программ загрузить все же выйдет: существуют специальные сайты-зеркала, на которых хранятся установочные файлы популярных программ из «Play Маркета». Но и тут есть загвоздка: гарантировать на все 100%, что эти копии полностью безвредны, никто не возьмется. При возникновении каких-либо проблем — например, с вашими личными данными — вся ответственность ляжет на самого пользователя.

Основной упор — на камеру

Как и в прошлом году, основной упор в P40 Pro производитель делает на основную камеру. Она создана в сотрудничестве с Leica и состоит из четырех модулей. Первый — на 50 Мп, второй, телефото — на 12 Мп, третий, ультраширокоугольный — на 40 Мп. Четвертый — ToF-датчик, для измерения глубины объектов в кадре.





Важно! У нас на обзоре побывала тестовая версия смартфона с еще не финальной версией прошивки. В устройствах, которые поступят в официальную продажу, ПО успеют обновить — скорее всего, результаты изменятся. Наш аппарат, например, немного «зеленит» кадры — пока спишем это на «сырость» софта.

Huawei P40 Pro благодаря модулю-перископу умеет снимать с 5-кратным оптическим и 10-кратным гибридным зумом — в этом плане отличий от P30 Pro нет. Фотографировать с 10-кратным оптическим зумом (в теории, с еще большей детализацией) умеет только Huawei P40 Pro+, но информации о том, появится ли гаджет в Беларуси, пока нет.

Еще один важный момент: по умолчанию P40 Pro снимает в меньшем разрешении, комбинируя соседние пиксели один увеличенного размера. Так (во всяком случае, в теории) собирается больше света:

Ниже — серия фотографий, сделанных на P40 Pro с увеличением 1x — 5x — 10x:

1.













2.













3.













4.













5.













Ультраширокоугольная камера обновилась заметнее всего: кроме увеличившегося количества мегапикселей она стала светосильнее и все так же оснащается автофокусом. Не менее важно, что на нее можно фотографировать с использованием ИИ и применять «ночной» фоторежим:





















Да и в целом снимать на «ширик» мне понравилось не меньше, чем на основной фотомодуль. Днем, когда окружающего света достаточно, детализация практически не хромает (спасибо увеличившемуся разрешению). При съемке вечером в дело включается ИИ, помогая нивелировать шумы. Четкость, конечно, снижается, но все равно фотографии получаются отличными.

Интересно, что снимать видеоролики по умолчанию (максимум 4K/60 fps) производитель предлагает именно на ультраширокоугольную камеру: при выборе режима съемки роликов в приложении камеры автоматически активируется именно этот модуль.

А вот пара макрокадров:









Резюме

Huawei P40 Pro — логичное продолжение прошлогодней «тридцатой» линейки. К плюсам смартфона относится время автономной работы, причем даже с включенным режимом отображения в 90 Гц устройство можно не подзаряжать день-полтора при достаточно интенсивном использовании.





К производительности вопросов нет, дисплей понравится большинству покупателей — уже упомянутые 90 Гц делают процесс взаимодействия с аппаратом намного приятнее, хотя 120-герцевая матрица усилила бы эффект еще сильнее. А еще в P40 Pro отличная система распознавания лиц с ИК-излучателем: работает быстро и без промахов даже в темноте.

Но есть и обидные недочеты, которые почему-то не исправили с прошлого года. Например, в P40 Pro до сих пор нет стереодинамиков, для флагманского смартфона решение странное. В нашем тестовом аппарате две nanoSIM-карты одновременно работать не захотели (баг прошивки?), нивелировать это предлагается только через подключение встроенных eSIM. Память расширяется не самыми популярными карточками nanoSD: найти их сложнее, чем microSD.

Основная камера Leica с четырьмя модулями все так же снимает с 10-кратным гибридным зумом практически без потери качества детализации, но это умел и прошлогодний Huawei P30 Pro. Зато серьезно улучшили широкоугольную камеру: фотографировать на нее можно даже ночью, в чем помогает искусственный интеллект. Без недочетов, правда, также не обошлось: наш тестовый аппарат немного «зеленит» фотографии. Но этот момент почти наверняка поправят в обновлении прошивки. У нас на тесте побывала не финальная версия девайса.

Но, как и в недавнем обзоре Huawei P40 Lite, повторюсь: доводом, покупать или нет P40 Pro, станет не это. Смартфон не поддерживает сервисы Google — надо понимать, что установить их даже неофициальным способом у меня не получилось.

Это значит, что тот же YouTube придется смотреть в браузере, приложение не работает. Другие фирменные программы от Google — особенно те, в которых важна синхронизация с Google-профилем — также не «заведутся». Установить Instagram, WhatsApp, Facebook и некоторые другие программы из «Play Маркета» можно, но куда более замороченным способом. Правда, никто не знает, не «прикроют» ли такую возможность в будущем — P40 Pro все еще работает на Android.

В Беларуси официальная цена Huawei P40 Pro составит 2599 рублей. Как альтернативу можно рассмотреть, например, Samsung Galaxy S20+ , продающийся за 2699 рублей. Да и прошлогодний Huawei P30 Pro , в котором Google-сервисы работают исправно, все еще не утратил актуальности.

Ниже — цена популярных у нас смартфонов: