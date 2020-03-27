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«Никто не получал 10 миллионов долларов». Глава BlitzTeam об иске Wargaming в американский суд
27.03.2020 13:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Вчера мы
Напомним, что история конфликта между двумя этими компаниями началась в декабре 2019 года.
Кратко рассказываем историю конфликта
В декабре 2019 года Wargaming
Им вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в «Гейм Стрим»; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub. Однако команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014-го по 2018-й продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии.
Wargaming в суде
В конце февраля по иску компании Wargaming OOO «БлицТим» было
И 26 марта Wargaming.net Limited
В пресс-релизе компания отметила, что «до ухода из Wargaming сотрудников, впоследствии создавших компанию „БлицТим“, команду разработки WOTB возглавляли лица, указанные
В апреле 2017 года Менеджмент WOTB объявил о намерении уйти из Wargaming и открыть свою компанию по разработке видеоигр. Они покинули Wargaming после года безрезультатных переговоров о новых условиях сотрудничества. В апреле 2018 года, через несколько дней после ухода „Менеджмента WOTB“, ушедшие с ними сотрудники Wargaming создали новую компанию, назвали ее „БлицТим“ и переманили более 30 членов команды разработки „World of Tanks Blitz“. Сейчас ответчики используют слово BLITZ в своей коммерческой деятельности по разработке и оперированию мобильных игр».
Мы попросили директора BlitzTeam Кирилла Полякова прокомментировать сложившуюся ситуацию. Так как адвокат компании пока только читает материалы иска, Кирилл высказал свою личную точку зрения.
По его мнению, произошла путаница.
— Факт первый: никто из работников или учредителей «БлицТим» не имеет с WG (ни с местным, ни с кипрским) договора о неконкуренции или о непереманивании. Свободная конкуренция — основа развития отрасли. Чтобы не было необоснованного ограничения конкуренции, в Декрете № 8 написано, что договор о неконкуренции, заключаемый резидентами ПВТ, может быть только возмездным — наниматель должен заплатить работнику деньги — компенсацию за неконкуренцию после увольнения (включая отказ от работы в конкурирующих проектах). Любые ограничения без компенсации — ничтожны. Это просто нарушение права работника на труд, — ответил он. — Факт второй: никто из работников или учредителей «БлицТим» (в том числе я) не получал от WG ни 10 миллионов долларов, указанных в пресс-релизе, ни каких либо других подобных компенсаций. Еще раз: договоры не заключали, денег таких не получали. Иск подавать не планируем, нам исков хватает.
Детальный обзор по материалам из Калифорнийского суда компания даст позже.
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Вчера мы писали, что компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии. Сегодня Кирилл...
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