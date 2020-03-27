«Никто не получал 10 миллионов долларов». Глава BlitzTeam об иске Wargaming в американский суд

Источник материала: IT.Tut.by

Вчера мы писали , что компания Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр «БлицТим» в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии. Сегодня Кирилл Поляков, директор BlitzTeam, сообщил 42.TUT.BY свою точку зрения на сложившуюся ситуацию.



Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Напомним, что история конфликта между двумя этими компаниями началась в декабре 2019 года.

Кратко рассказываем историю конфликта В декабре 2019 года Wargaming подала иски к пяти бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. Они ранее трудились в минском центре разработки кипрской группы компаний Wargaming и принимали непосредственное участие в разработке игры World of Tanks Blitz и движка DAVA Framework/DAVA Engine. От всех суммарно требуется компенсация в размере 3 570 000 белорусских рублей (около 1 690 000 долларов). Им вменяется: размещение на GitHub контрафактных копий исходных текстов DAVA Framework в период работы в «Гейм Стрим»; создание форков от этих копий на личные аккаунты в GitHub. Однако команда Blitz Team утверждает: этот самый движок DAVA Framework/DAVA Engine был в 2014-м приобретен компанией Wargaming в качестве Open Source технологии, распространяемой по лицензии BSD 3, и с 2014-го по 2018-й продолжал разрабатываться на базе СООО «Гейм Стрим» с ведома всех уполномоченных и ответственных лиц по той же лицензии. Wargaming в суде представляет адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры». А юридическую защиту Blitz Team и ряда бывших работников Wargaming не так давно возглавил адвокат Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчик декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». В конце февраля по иску компании Wargaming OOO «БлицТим» было запрещено неавторизованное использование слова Blitz, в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений Blitz Team, Blitz Engine и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. С этим Blitz Team не согласна . Как отметил Денис Алейников, «мера вступила в силу и действует до вынесения судом финального решения. Суд на Кипре может идти в среднем два года, в плохом случае до четырех лет. Все это время „БлицТим“ может быть поражен в правах и не сможет использовать в ЕС ни название, ни товарные знаки, ни домен. Даже 2 года забвения — это вечность для стартапа в этом бизнесе».

И 26 марта Wargaming.net Limited подала иск против разработчика игр компании «БлицТим» (Blitz Team LLC) в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в Калифорнии. В нем она заявила «о неправомерном использовании товарных знаков в нарушение федерального законодательства США, о недобросовестной конкуренции и неправомерном использовании товарных знаков в нарушение норм общего права, а также о недобросовестной конкуренции в нарушение Делового и профессионального кодекса штата Калифорния». Кроме того, Wargaming потребовала аннулировать заявки на регистрацию товарных знаков компании «БлицТим».

В пресс-релизе компания отметила, что «до ухода из Wargaming сотрудников, впоследствии создавших компанию „БлицТим“, команду разработки WOTB возглавляли лица, указанные в исковом заявлении („Менеджмент WOTB“), которые получили достойное вознаграждение за свою работу. Помимо заработной платы им были сделаны дополнительные выплаты от прибыли „World of Tanks Blitz“ на общую сумму более 10миллионов долларов США. В рамках договоренностей с Wargaming они обязались не конкурировать со своим бывшим работодателем и не переманивать его сотрудников в течение определенного времени после ухода.

В апреле 2017 года Менеджмент WOTB объявил о намерении уйти из Wargaming и открыть свою компанию по разработке видеоигр. Они покинули Wargaming после года безрезультатных переговоров о новых условиях сотрудничества. В апреле 2018 года, через несколько дней после ухода „Менеджмента WOTB“, ушедшие с ними сотрудники Wargaming создали новую компанию, назвали ее „БлицТим“ и переманили более 30 членов команды разработки „World of Tanks Blitz“. Сейчас ответчики используют слово BLITZ в своей коммерческой деятельности по разработке и оперированию мобильных игр».

Мы попросили директора BlitzTeam Кирилла Полякова прокомментировать сложившуюся ситуацию. Так как адвокат компании пока только читает материалы иска, Кирилл высказал свою личную точку зрения.

По его мнению, произошла путаница.

— Факт первый: никто из работников или учредителей «БлицТим» не имеет с WG (ни с местным, ни с кипрским) договора о неконкуренции или о непереманивании. Свободная конкуренция — основа развития отрасли. Чтобы не было необоснованного ограничения конкуренции, в Декрете № 8 написано, что договор о неконкуренции, заключаемый резидентами ПВТ, может быть только возмездным — наниматель должен заплатить работнику деньги — компенсацию за неконкуренцию после увольнения (включая отказ от работы в конкурирующих проектах). Любые ограничения без компенсации — ничтожны. Это просто нарушение права работника на труд, — ответил он. — Факт второй: никто из работников или учредителей «БлицТим» (в том числе я) не получал от WG ни 10 миллионов долларов, указанных в пресс-релизе, ни каких либо других подобных компенсаций. Еще раз: договоры не заключали, денег таких не получали. Иск подавать не планируем, нам исков хватает.

Детальный обзор по материалам из Калифорнийского суда компания даст позже.