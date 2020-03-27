Инсайдер назвал главную особенность нового флагмана Honor

Источник материала: IT.Tut.by

26 марта компания Huawei представила новые топовые смартфоны серии P40 , к анонсу флагманов готовится и бренд Honor. Известный инсайдер OnLeaks рассказал , на чем будут делать акцент в грядущем Honor 30.



На фото Honor 20

Ожидаемо, основное внимание будет приковано к камере девайса. Инсайдер говорит, что она будет состоять из нескольких модулей.

Первый — на 50 Мп, семисотой серии Sony IMX, с улучшенной технологией фокусировки, а также программной возможностью склейки четырех соседних пикселей в один увеличенного объема (2.24μm). Второй модуль, ультраширокоугольный — на 12 Мп (до 2.8μm). Разрешение еще одного фотодатчика, телефото — 8 Мп. С его помощью получится фотографировать с трехкратным оптическим приближением.

Другие характеристики устройства пока не называются. Вероятно, аппарат будет работать на фирменном процессоре Kirin 990 5G. Точная дата анонса девайса для международного рыка еще неизвестна. Впрочем, в прошлом году Honor 20 представили в мае — вероятно, в этот раз от графика сильно не отойдут.

Ниже — цены популярных смартфонов Honor: