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В Сети раскрыли, какие еще смартфоны Xiaomi покажет в этом году

30.03.2020 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi — компания, выпускающая достаточно много смартфонов. Причем некоторые модели выходят, например, только для рынка Китая, другие — для Индии, третьи — для всех остальных стран. Недавно в Сети появился список с аппаратами, которые производитель планирует показать в третьем квартале этого года. Об этом пишет Gizchina.

В Сети раскрыли, какие еще смартфоны Xiaomi покажет в этом году
Фото: Reuters

Издание утверждает, что это стало известно из зашифрованного электронного письма, отправленного одному из сотрудников производителя. В списке также есть устройства брендов Redmi и Poco. Утверждать на все 100%, что информация полностью правдивая, ресурс не рискнул, хотя и заметил, что она выглядит более чем правдоподобно.

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 10T (глобальная версия Redmi K30) и Mi 10T Pro (Redmi K30 Zoom Edition);
  • Xiaomi Mi 10S — переименованный Poco F2, его могут представить как Redmi X10 с 5G-модификацией;
  • Xiaomi Mi7 (2020). Компания пропустила выпуск этой модели, чтобы анонсировать Xiaomi Mi8. Скорее всего, аппарат заполнит этот пробел и станет одним из самых компактных устройств в линейке;
  • Xiaomi Mi Mix 4 и Mi Mix 4S — новые флагманы компании;
  • Xiaomi CC10 — вероятно, китайская версия Mi10 Lite;
  • Xiaomi Mi Zero — речь идет о новой модели-концепте, но подробностей о ней пока нет.

Redmi

  • Redmi 9 и Redmi 9A -преемники Redmi 8 и Redmi 8A;
  • Redmi Note 9S+ — переименованный Redmi Note 9 Pro Max для глобального рынка;
  • Redmi X10 4G и X10 5G — ребрендинг Xiaomi Mi 10S и Mi 10S 5G.

Poco

  • Poco X2 Pro — версия Redmi K30 Pro для Индии;
  • Poco F2 — вероятно, версия Redmi X10 и Xiaomi Mi 10S для Индии (в том числе, их 5G-версии).

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:

 
 
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Xiaomi — компания, выпускающая достаточно много смартфонов. Причем некоторые модели выходят, например, только для рынка Китая, другие — для Индии, третьи — для всех...
 
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