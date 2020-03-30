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В Сети раскрыли, какие еще смартфоны Xiaomi покажет в этом году
30.03.2020 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Xiaomi — компания, выпускающая достаточно много смартфонов. Причем некоторые модели выходят, например, только для рынка Китая, другие — для Индии, третьи — для всех остальных стран. Недавно в Сети появился список с аппаратами, которые производитель планирует показать в третьем квартале этого года. Об этом
Издание утверждает, что это стало известно из зашифрованного электронного письма, отправленного одному из сотрудников производителя. В списке также есть устройства брендов Redmi и Poco. Утверждать на все 100%, что информация полностью правдивая, ресурс не рискнул, хотя и заметил, что она выглядит более чем правдоподобно.
Xiaomi
Redmi
Poco
Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Xiaomi:
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Xiaomi — компания, выпускающая достаточно много смартфонов. Причем некоторые модели выходят, например, только для рынка Китая, другие — для Индии, третьи — для всех...
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