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Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

30.03.2020 13:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады. Для винтокрылых машин такая атака может быть опаснее, чем огонь зенитных пушек и ракет, пишет Lenta.ru, ссылаясь на «Известия».

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК. Фото: wikipedia.org

Борьба с вертолетами противников включена в программу боевой подготовки снайперов, сообщили источники газеты в Минобороны. Новую тактику опробовали в ходе учений «Снайперский рубеж». По сценарию, стрелки отражали атаку вертолетов на полевой аэродром, где находилось звено истребителей Су-34. Снайперы определили, откуда могли появиться винтокрылые машины, и устроили огневую засаду. Они вели огонь из крупнокалиберных систем АСВК (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная). В результате они сорвали воздушную атаку, уничтожив экипажи боевых машин условного противника.

«Крупнокалиберная снайперская винтовка АСВК позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии около двух километров <…>. Пуля калибра 12,7 гарантированно пробивает борт БТР, БМП или БМД. Она без проблем прошьет и броню вертолетов, а также бронестекла, которые защищают пилотов», — сказал заместитель председателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

 
 
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Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады. Для винтокрылых машин такая атака может быть опаснее, чем огонь зенитных пушек и ракет, пишет Lenta.ru,...
 
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