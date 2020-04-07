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life:) запустил новый тариф для смартфонов за пять рублей, но не навсегда

07.04.2020 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Оператор life:) запускает новый тариф «Шейк Мини». В пресс-службе компании говорят, что он «предназначенный для тех, кто привык рационально пользоваться связью».

life:) запустил новый тариф для смартфонов за пять рублей, но не навсегда
Фото: TUT.BY

Тариф включает 300 минут звонков в сети всех операторов, 5 ГБ интернет-трафика и безлимит на мессенджеры Telegram, WhatsApp, BiP. Новые абоненты при подключении на «Шейк Мини» смогут пользоваться тарифом по цене в 5 рублей в месяц вместо 9,90 рублей в месяц.

  • Для жителей регионов ― Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей ― весь год с момента подключения.
  • Для жителей областных центров ― три месяца после подключения.

Неиспользованные минуты и интернет-трафик переходят на следующий период, их можно накапливать вдвое больше, чем включено в тариф. На сайте life:) говорится, что при подключении в тариф включен Безлимит интернета на скорости до 1 Мбит/с за 0 рублей на три месяца. По истечении трех месяцев услуга будет отключена.

Плата при подключении через сайт — 5 рублей, которые спишутся в счет абонентской платы за 30 дней. Плата при подключении в салоне — 6,50 рублей, из них 5 рублей спишется в счет абонентской платы за 30 дней, а 1,50 рубля останутся на счете.

 
 
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Оператор life:) запускает новый тариф «Шейк Мини». В пресс-службе компании говорят, что он «предназначенный для тех, кто привык рационально пользоваться связью».
 
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