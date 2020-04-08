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Sony показала, как выглядит геймпад от PlayStation 5
08.04.2020 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Компания Sony в своем официальном блоге
Контроллер называется DualSense, а не DualShock, как в предыдущих моделях приставок Sony. В него встроен аккумулятор увеличенного объема, заряжать который предлагается через порт USB-C.
«Мы внедрили в новый контроллер тактильную отдачу, которая дополняет спектр ощущений, например чувство сцепления и трения колес при езде по пересеченной местности. Кроме того, мы встроили адаптивные спусковые курки в кнопки L2 и R2 нового контроллера DualSense, чтобы дать игрокам реалистичные ощущения сопротивления и отдачи, например при стрельбе из лука», — говорится на сайте Sony.
Из других нововведений — отказ от кнопки Share. На ее место придет клавиша Create, с помощью которой «игроки смогут создавать качественный контент, записывать свой игровой процесс и делиться материалами с сообществом». А еще в DualSense встроили систему микрофонов.
О характеристиках PlayStation 5 представители Sony недавно
Ниже — цены нынешних игровых приставок:
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Компания Sony в своем официальном блоге показала геймпад от грядущей игровой приставки PlayStation 5.
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