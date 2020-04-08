Sony показала, как выглядит геймпад от PlayStation 5

Источник материала: IT.Tut.by

Компания Sony в своем официальном блоге показала геймпад от грядущей игровой приставки PlayStation 5.





Контроллер называется DualSense, а не DualShock, как в предыдущих моделях приставок Sony. В него встроен аккумулятор увеличенного объема, заряжать который предлагается через порт USB-C.

«Мы внедрили в новый контроллер тактильную отдачу, которая дополняет спектр ощущений, например чувство сцепления и трения колес при езде по пересеченной местности. Кроме того, мы встроили адаптивные спусковые курки в кнопки L2 и R2 нового контроллера DualSense, чтобы дать игрокам реалистичные ощущения сопротивления и отдачи, например при стрельбе из лука», — говорится на сайте Sony.





Из других нововведений — отказ от кнопки Share. На ее место придет клавиша Create, с помощью которой «игроки смогут создавать качественный контент, записывать свой игровой процесс и делиться материалами с сообществом». А еще в DualSense встроили систему микрофонов.





О характеристиках PlayStation 5 представители Sony недавно рассказывали отдельно . Если кратко: общая производительности приставки — чуть больше 10 терафлопс, в активе также очень быстрый SSD-накопитель на 825 ГБ. В продажу PS5 поступит ближе к концу этого года.

Ниже — цены нынешних игровых приставок: