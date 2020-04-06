|
Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
06.04.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сообщество
На снимке запечатлена Большая туманность Ориона М42. Фото было
Солнечный столб, разновидность солнечного гало, который
Луна 3 января этого года.
Это Плеяды — рассеянное звездное скопление, одно из ближайших к Земле.
Восход Луны 9 февраля 2020 года.
Бонус
На этой фотографии видно сближение планеты Венера и рассеянного скопления М45 Плеяды.
А здесь запечатлена комета C/2017 T2 Panstarrs 24 марта этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщество ASTROBEL TEAM сделало подборку лучших фото за три месяца 2020 года. На них запечатлены Луна, объекты дальнего космоса, несколько комет и атмосферные явления....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)