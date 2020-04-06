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Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса

06.04.2020 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Сообщество ASTROBEL TEAM сделало подборку лучших фото за три месяца 2020 года. На них запечатлены Луна, объекты дальнего космоса, несколько комет и атмосферные явления. Публикуем некоторые снимки с разрешения автора — астронома-любителя Андрея Лейчика.

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

На снимке запечатлена Большая туманность Ориона М42. Фото было сделано во время наблюдения за кометой C/2017 T2 Panstarrs и объектами DeepSky.

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Солнечный столб, разновидность солнечного гало, который был виден над Ратомкой 1 января.

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Луна 3 января этого года.

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Это Плеяды — рассеянное звездное скопление, одно из ближайших к Земле.

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Восход Луны 9 февраля 2020 года.

Бонус

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

На этой фотографии видно сближение планеты Венера и рассеянного скопления М45 Плеяды.

Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

А здесь запечатлена комета C/2017 T2 Panstarrs 24 марта этого года.

 
 
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Сообщество ASTROBEL TEAM сделало подборку лучших фото за три месяца 2020 года. На них запечатлены Луна, объекты дальнего космоса, несколько комет и атмосферные явления....
 
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