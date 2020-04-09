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Вот во сколько оценили новый Samsung Galaxy A41

09.04.2020 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Samsung выпустила еще один смартфон среднего уровня — Galaxy A41. Об этом пишет FoneArena.

Вот во сколько оценили новый Samsung Galaxy A41

Гаджет оснащается дисплеем на 6,1 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Сверху — U-образный вырез под фронтальную камеру на 25 Мп. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, но смартфон можно разблокировать и по лицу.

На задней стороне аппарата — только прямоугольный блок для трех основных камер и вспышки. Разрешение первого модуля — 48 Мп (f/2.0), второго, ультра широкоугольного — 8 Мп (f/2.2), третьего, для измерения глубины объектов — 5 Мп.

Вот во сколько оценили новый Samsung Galaxy A41

Устройство работает на неназванном процессоре (скорее всего, Qualcomm Snapdragon 675) вместе с 4 ГБ оперативной памяти. Емкость хранилища равняется 64 ГБ, его можно расширить картами microSD. Объем встроенного аккумулятора — 3500 мАч, в активе быстрая зарядка на 15 Вт.

В продажу в Европе устройство поступит по цене в 299 евро.

Ниже — цены других смартфонов Samsung:

 
 
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Samsung выпустила еще один смартфон среднего уровня — Galaxy A41. Об этом пишет FoneArena.
 
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