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МТС предоставил бесплатный безлимитный интернет до конца лета (но не всем)

09.04.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

МТС сделал бесплатным интернет на линейке тарифов «Супер» до конца лета: интернет-трафик будет доступен на скорости до 1 Мбит/сек. Об этом 42.TUT.BY рассказали в пресс-службе компании.

МТС предоставил бесплатный безлимитный интернет до конца лета (но не всем)

Добавить услугу можно с помощью USSD-запроса *584#.

Интернет-трафик на скорости до 1 Мбит/сек и в любых объемах доступен абонентам как на действующих тарифах — «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», так и на архивных — «Супер 8», «Супер max», «Супер max+».

«Бесплатная услуга „Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)“ действует по 31 августа, после автоматически удаляется. Таким бонусом могут воспользоваться действующие и новые абоненты тарифной линейки», — говорят в компании.

 
 
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МТС сделал бесплатным интернет на линейке тарифов «Супер» до конца лета: интернет-трафик будет доступен на скорости до 1 Мбит/сек. Об этом 42.TUT.BY рассказали...
 
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