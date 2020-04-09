МТС предоставил бесплатный безлимитный интернет до конца лета (но не всем)

Источник материала: IT.Tut.by

МТС сделал бесплатным интернет на линейке тарифов «Супер» до конца лета: интернет-трафик будет доступен на скорости до 1 Мбит/сек. Об этом 42.TUT.BY рассказали в пресс-службе компании.





Добавить услугу можно с помощью USSD-запроса *584#.

Интернет-трафик на скорости до 1 Мбит/сек и в любых объемах доступен абонентам как на действующих тарифах — «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», так и на архивных — «Супер 8», «Супер max», «Супер max+».

«Бесплатная услуга „Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)“ действует по 31 августа, после автоматически удаляется. Таким бонусом могут воспользоваться действующие и новые абоненты тарифной линейки», — говорят в компании.