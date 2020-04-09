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МТС предоставил бесплатный безлимитный интернет до конца лета (но не всем)
09.04.2020 11:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
МТС сделал бесплатным интернет на линейке тарифов «Супер» до конца лета: интернет-трафик будет доступен на скорости до 1 Мбит/сек. Об этом 42.TUT.BY рассказали в пресс-службе компании.
Добавить услугу можно с помощью USSD-запроса *584#.
Интернет-трафик на скорости до 1 Мбит/сек и в любых объемах доступен абонентам как на действующих тарифах — «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер max 50», так и на архивных — «Супер 8», «Супер max», «Супер max+».
«Бесплатная услуга „Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)“ действует по 31 августа, после автоматически удаляется. Таким бонусом могут воспользоваться действующие и новые абоненты тарифной линейки», — говорят в компании.
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МТС сделал бесплатным интернет на линейке тарифов «Супер» до конца лета: интернет-трафик будет доступен на скорости до 1 Мбит/сек. Об этом 42.TUT.BY рассказали...
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