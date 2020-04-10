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11-летняя китаянка уронила яблоко с балкона. Это привело к трагедии

10.04.2020 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

11-летняя девочка в городе Дунгуань (Китай) в марте 2018-го года играла с собакой на своем балконе. Девочка случайно выронила яблоко с 24 этажа, пытаясь накормить им пса. Это привело к трагедии, пишет odditycentral.com.

11-летняя китаянка уронила яблоко с балкона. Это привело к трагедии
Фото: pixabay.com

В это время около дома прогуливалась женщина, державшая на руках своего трехмесячного внука. Выпавшее с 24-го этажа яблоко упало прямо ему на голову. Удар был такой силы, что младенец сразу же потерял сознание, его срочно доставили в больницу.

Там врачи диагностировали травму головы, переломы черепа, разрыв кровеносных сосудов, травматический шок и отек мозга. Малышу сделали ряд операций, но в сознание он так и не пришел. Родителям сообщили, что даже если он выйдет из комы, полноценно развиваться ребенок уже вряд ли сможет — правая часть его мозга, вероятно, клинически мертва.

Полиция начала расследование и взяла образцы ДНК с расколовшегося яблока. Виновницу случившегося быстро нашли, ее родители взяли всю вину на себя и выплатили семье пострадавшего мальчика около 4,7 тысячи долларов. Но этой суммы не хватило — медицинский счет составлял чуть больше 20 тысяч долларов.

Через два года после случившегося суд обязал семью девочки, уронившей яблоко, выплатить семье пострадавшего 260 тысяч долларов. Это вызвало бурную реакцию: часть людей согласилась с решением суда и признала, что это справедливый шаг. Другие парировали тем, что произошедшее — не злой умысел девочки, а лишь трагическая случайность.

 
 
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11-летняя девочка в городе Дунгуань (Китай) в марте 2018-го года играла с собакой на своем балконе. Девочка случайно выронила яблоко с 24 этажа, пытаясь накормить...
 
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