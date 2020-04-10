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На параде 9 Мая покажут 80-ствольную «Флейту» и робота-РСЗО

10.04.2020 17:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На военном параде в Минске, посвященном 9 Мая, впервые представят две реактивные системы залпового огня — 80-ствольную «Флейту» и роботизированный «Вистл». Обе РСЗО были разработаны ООО «БСВТ — новые технологии», пишет сайт Госкомвоенпрома.

На параде 9 Мая покажут 80-ствольную «Флейту» и робота-РСЗО
РСЗО «Флейта». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

РСЗО «Флейта» использует неуправляемые авиационные ракеты С-8, она смонтирована на шасси легкобронированного «Асилка» с колесной формулой 4×4. Считается, что РСЗО может с высокой точностью поражать как живую силу, так и бронетехнику и сооружения. Для этого используются ракеты с тандемно-кумулятивной, кумулятивно-осколочной, осколочно-фугасной или бетонобойной боевой частью. Система может поражать цели на удалении от одного до трех километров.

Более компактный «Вистл» — беспилотная наземная боевая машина, оснащенная поворотной платформой с 18 направляющими для реактивных снарядов меньшего калибра — 57-миллиметровых С-5.

Оптико-электронная станция и система обработки данных с применением ИИ позволяет «Вистлу» засекать цели на расстоянии до 3,5 километра. Робот способен действовать автономно до суток.

 
Теги: Минск
 
 
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На военном параде в Минске, посвященном 9 Мая, впервые представят две реактивные системы залпового огня — 80-ствольную «Флейту» и роботизированный «Вистл». Обе...
 
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