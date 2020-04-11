Аналитик раскрыл даты выхода iPhone 9 и iPhone 12

Источник материала: IT.Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на аналитика GF Securities Джеффа Пу (Jeff Pu) рассказало , когда Apple анонсирует новые iPhone и когда они поступят в продажу.



На фото iPhone 11 Pro

Напомним: ожидается, что во второй половине года Apple представит четыре смартфона. Один с экраном на 5,4 дюйма, два — с панелями на 6,1 дюйма, еще один — на 6,7 дюйма. Пу прогнозирует, что анонс девайсов, как и всегда, пройдет в сентябре. Модели на 5,4 и 6,1 дюйма выйдут в продажу в этом же месяца, увеличенный смартфон на 6,7 дюймов — в октябре.

Аналитик также рассказал, когда выйдет iPhone 9 (или iPhone SE 2). Джефф заявляет, что анонс устройства, вероятно, произойдет уже на следующей неделе (с 13 по 19 апреля). Продажи смартфона также начнутся в апреле.

Про этот смартфон известно уже практически все. Он получит дисплей на 4,7 дюйма, корпус от iPhone 8, процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища, а также одинарную основную камеру и сканер отпечатков пальцев в клавише Home. Ожидаемая цена новинки — от 399 долларов.

Ниже — цены других популярных iPhone: