Гибель «проклятой». 50 лет назад затонула советская атомная подлодка К-8

Источник материала: IT.Tut.by

12 апреля 1970 года в Бискайском заливе погибла атомная подлодка К-8 — это была первая потеря атомной субмарины Советского Союза. На лодке, которую еще до этого прозвали «проклятой», погибло 52 моряка. 42.TUT.BY рассказывает эту историю.



Источник: tsushima.su

К-8 была построена по проекту «Кит». Это были первые советские атомные подлодки — ответ американским «Наутилусам». Кстати, именно эти корабли могли нести термоядерные торпеды, взрывы которых должны были вызывать цунами , смывающие американские города — но в итоге пришлось обходиться менее впечатляющим оружием.

Как и первая субмарина США, К-8 была построена очень быстро, всего за три года. Необходимость в такой спешке была вовсе не очевидна, в конструкции имелся ряд неполадок, но наверху считали, что атомный подводный флот Союзу необходим как можно быстрее.

Спешка, в которой была построена К-8, аукнулась практически сразу. Чуть ли не в первом рейде в Баренцевом море на лодке лопнула труба и произошла утечка теплоносителя. Катастрофы удалось избежать, экипаж сумел активировать резервную систему охлаждения, но моряки все же облучились — трое были демобилизованы с лучевой болезнью.

К-8 отремонтировали, и вскоре инцидент повторился снова. А потом еще раз. По флоту поползли нехорошие слухи, и лодка была неофициально прозвана «проклятой». Тем не менее, списывать субмарину не стали, более того, в феврале 1970 года она отправилась на вахту в Атлантический океан. Командовал К-8 тогда опытный и известный на флоте подводник, кавторанг Всеволод Бессонов.

В Бискайском заливе лодка оказалась в десятых числах апреля — ей предстояло участвовать в крупнейших в мировой военно-морской истории учениях «Океан-70». Как это часто бывало в СССР, мероприятие проводилось не просто так, а было приурочено к столетию со дня рождения В.И.Ленина. Отметить намеревались с размахом, начало учений назначили на 14 апреля 1970 года. Но 8 апреля случилось страшное.

День аварии



Фото: popmeh.ru

Уже объявили отбой, когда раздался сигнал тревоги. Возник пожар в седьмом энергетическом отсеке, почему — неизвестно, возможно, замкнуло кабели. Находившиеся здесь офицеры (капитан 3-го ранга Валентин Григорьевич Хаславский, капитан-лейтенант Александр Сергеевич Чудинов, старшие лейтенанты Геннадий Николаевич Чугунов и Георгий Вячеславович Шостаковский) получили приказ срочно перейти в восьмой отсек, но выполнять это не стали. Рядом был ядерный реактор, который мог рвануть в любой момент — и подводники, понимая, что обрекают себя на смерть, задраили люк и заглушили реактор вручную. Если бы не это, подводный взрыв уничтожил бы и лодку, и весь ее экипаж.

Восьмой отсек, куда так и не перешли моряки из седьмого, оказался отрезанным от остальной лодки. Там был лазарет и 19 членов экипажа, на которых не хватало дыхательных аппаратов — а без них дышать было невозможно. Арсений Соловей, врач на лодке, отдал свой аппарат пациенту с вырезанным аппендицитом, а сам погиб — как и еще 14 человек, спасти удалось только четверых.

«Дышать было уже нечем. Некоторое время Арсений Соловей еще пытался дышать через мокрый платок, но это почти не помогало. Тогда он присел на койку в ногах у своего подопечного. Через несколько минут Ильченко (тот самый пациент — прим. TUT.BY) почувствовал, как доктор повалился на бок и ткнулся ему головой в ноги…», — писал очевидец событий Владимир Шигин в книге «Бискайский реквием».

Дым поступал и в другие отсеки, дышать в которых становилось все труднее, люди гибли один за другим. Кто-то пытался спастись от дыма и жара и ложился в воду, которая натекла из разгерметизированных трубопроводов — но вода уже имела адскую радиоактивность.

К утру удалось всплыть. Перекличка показала, что из 125 членов экипажа К-8 к тому времени погибли уже 30. Но всплытие никак не означало, что теперь все хорошо — лодка не могла толком управляться. Также она потеряла связь с внешним миром — был уничтожен отсек с радиостанцией. Единственным способом оповестить о себе оставались сигнальные ракеты.

Больше суток К-8 дрейфовала в водах Бискайского залива, пока наконец не была замечена проходящим судном. Канадский сухогруз «Глоу де Ор», правда, принадлежал к флоту страны НАТО — и просить помощи и эвакуации у «врага» было чревато нехорошими политическими последствиями. Но альтернативой была гибель экипажа, и капитан решился оповестить канадцев. Впрочем, безуспешно: лодку сухогруз заметил, но помогать не стал.

Подмога пришла еще через день — болгарское судно «Авиор» подошло к субмарине, забрало 46 членов экипажа на борт и радировало о случившемся на «большую Землю». Взяли не всех, капитан Бессонов еще рассчитывал спасти атомоход и оставил на нем минимально необходимую команду — 22 человека и себя. Планировалось дождаться советских кораблей и отбуксировать субмарину домой.

Увы, спасти К-8 не удалось. Бушевал восьмибалльный шторм, и утром 12 апреля лодка дала резкий крен на корму, опрокинулась и ушла на дно, из «аварийной» команды не спасся никто, включая капитана Всеволода Бессонова. Число погибших выросло до 52 человек.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: severpost.ru

Гибель К-8 стала первой потерей атомного подводного флота СССР. Конечно, сначала катастрофу засекретили. Расследование показало, что экипаж были ни при чем — моряки вели себя доблестно и профессионально, и, если бы не они, гибель корабля случилась бы еще 8 апреля, а жертв было бы не 52, а 125 — весь экипаж. Капитан Бессонов получил посмертно звание Героя Советского Союза, остальные погибшие — орден Красной Звезды.

Но широкой огласки гибель К-8 так и не получила до самого развала СССР.