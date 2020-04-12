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Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max

12.04.2020 21:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На YouTube-канале проекта Wylsacom вышел ролик, в котором показали рендеры грядущего флагманского смартфона Apple — iPhone 12 Pro Max.

Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max
Фото: Wylsacom

В ролике утверждается, что смартфон получит дисплей диагональю в 6,7 дюймов. Сверху — система фронтальных датчиков Face ID для разблокировки аппарата по лицу. В сравнении с предыдущими моделями iPhone, «бровь» станет меньше, но полностью от нее пока не откажутся.

Грани девайса станут более острыми — подобный ход использовался, например, в iPhone 4 и iPhone 4s. На задней стороне корпуса — квадратный блок для основных камер. Фотодатчиков, как и раньше, окажется три. Четвертый модуль — LiDAR, как в недавнем iPad Pro, для более четкого определения глубины объектов в кадре. Эта технология также помогает работать приложениям дополненной реальности.

Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max

Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max


Блок для основной камеры снова станет черным — в нынешних iPhone 11 Pro он выкрашен в цвет корпуса девайса. В ролике предположили, что на это пойдут для того, чтобы сделать LiDAR менее заметным.

Кроме того, на рендерах якобы представлена следующая версия операционной системы производителя — iOS 14. В ней, во всяком случае по мнению Wylsacom, могут внедрить виджеты на рабочем столе. Об этом также сообщали другие издания — например, авторитетное 9to5mac.

Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max
Фото: Wylsacom

Другой информации о гаджете в видео не раскрыли. Заметим, что полностью доверять ей пока не стоит, хотя она во многом повторяет то, что уже известно о девайсе.

Напомним: во второй половине года Apple выпустит как минимум четыре смартфона. Один — с экраном на 5,4 дюйма, два — на 6,1 дюйма, еще один — на 6,7 дюйма. Устройства, как и всегда, планируют анонсировать в сентябре. Первые три аппарата поступят в продажу в этом же месяце, увеличенная модель — в октябре.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:

 
 
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На YouTube-канале проекта Wylsacom вышел ролик, в котором показали рендеры грядущего флагманского смартфона Apple — iPhone 12 Pro Max.
 
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