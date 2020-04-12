|
Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max
12.04.2020 21:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
На YouTube-канале проекта Wylsacom вышел
В ролике утверждается, что смартфон получит дисплей диагональю в 6,7 дюймов. Сверху — система фронтальных датчиков Face ID для разблокировки аппарата по лицу. В сравнении с предыдущими моделями iPhone, «бровь» станет меньше, но полностью от нее пока не откажутся.
Грани девайса станут более острыми — подобный ход использовался, например, в iPhone 4 и iPhone 4s. На задней стороне корпуса — квадратный блок для основных камер. Фотодатчиков, как и раньше, окажется три. Четвертый модуль — LiDAR, как в недавнем iPad Pro, для более четкого определения глубины объектов в кадре. Эта технология также помогает работать приложениям дополненной реальности.
Кроме того, на рендерах якобы представлена следующая версия операционной системы производителя — iOS 14. В ней, во всяком случае по мнению Wylsacom, могут внедрить виджеты на рабочем столе. Об этом также
Другой информации о гаджете в видео не раскрыли. Заметим, что полностью доверять ей пока не стоит, хотя она во многом повторяет то, что уже известно о девайсе.
Напомним: во второй половине года Apple
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube-канале проекта Wylsacom вышел ролик, в котором показали рендеры грядущего флагманского смартфона Apple — iPhone 12 Pro Max.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)