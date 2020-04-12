Известный блогер показал дизайн iPhone 12 Pro Max

Источник материала: IT.Tut.by

На YouTube-канале проекта Wylsacom вышел ролик , в котором показали рендеры грядущего флагманского смартфона Apple — iPhone 12 Pro Max.



Фото: Wylsacom

В ролике утверждается, что смартфон получит дисплей диагональю в 6,7 дюймов. Сверху — система фронтальных датчиков Face ID для разблокировки аппарата по лицу. В сравнении с предыдущими моделями iPhone, «бровь» станет меньше, но полностью от нее пока не откажутся.

Грани девайса станут более острыми — подобный ход использовался, например, в iPhone 4 и iPhone 4s. На задней стороне корпуса — квадратный блок для основных камер. Фотодатчиков, как и раньше, окажется три. Четвертый модуль — LiDAR, как в недавнем iPad Pro, для более четкого определения глубины объектов в кадре. Эта технология также помогает работать приложениям дополненной реальности.











Блок для основной камеры снова станет черным — в нынешних iPhone 11 Pro он выкрашен в цвет корпуса девайса. В ролике предположили, что на это пойдут для того, чтобы сделать LiDAR менее заметным.

Кроме того, на рендерах якобы представлена следующая версия операционной системы производителя — iOS 14. В ней, во всяком случае по мнению Wylsacom, могут внедрить виджеты на рабочем столе. Об этом также сообщали другие издания — например, авторитетное 9to5mac.



Фото: Wylsacom

Другой информации о гаджете в видео не раскрыли. Заметим, что полностью доверять ей пока не стоит, хотя она во многом повторяет то, что уже известно о девайсе.

Напомним: во второй половине года Apple выпустит как минимум четыре смартфона. Один — с экраном на 5,4 дюйма, два — на 6,1 дюйма, еще один — на 6,7 дюйма. Устройства, как и всегда, планируют анонсировать в сентябре. Первые три аппарата поступят в продажу в этом же месяце, увеличенная модель — в октябре.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple: