Какие смартфоны представят в ближайшее время

Источник материала: IT.Tut.by

Весна — традиционное время выхода в продажу новых смартфонов. Многие компании — например, Samsung и Huawei — уже успели отрапортовать и выпустить свои флагманы. Другие — только готовятся к анонсам. Ниже рассказываем о, на наш взгляд, самых интересных новинках, которые представят в ближайшее время.

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Когда анонс: 14 апреля



OnePlus 8 Pro

Смартфоны от компании OnePlus иногда называют «убийцами флагманов», хотя по стоимости они уже давно если не равны, то близки к топовым аппаратам ААА-брендов. Впрочем, с технической точки зрения к девайсам подкопаться достаточно сложно — многие всерьез называют их едва ли не самыми быстрыми устройствами среди всех конкурентов.

Новые OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro рассекречены практически полностью. Известно все — начиная от технических характеристик и дизайна и заканчивая ценами. Для удобства ресурс GSMArena свел технические характеристики аппаратов в таблицу:

Характеристики OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Процессор Snapdragon 865 SoC ОЗУ 8/12 ГБ LPDDR4X 8/12 ГБ LPDDR5 Операционная система OxygenOS на основе Android 10 Дисплей 6,55 дюймов, 2400×1080 пикселей, 90 ГЦ, матрица Fluid AMOLED, экран 20:9, 402 ppi, Gorilla Glass, HDR10+ 6,78 дюймов, 3168×1440 пикселей, 120 Гц, матрица Fluid AMOLED, экран 19.8:9, 513 ppi, Gorilla Glass, HDR10+ Основная камера 48 Мп Sony IMX586 (F/1,75, OIS, EIS) + 16 Мп ультра-широкоугольная (F/2,2, угол 116 градусов), 2 Мп макро (F/2,4, 1.75μm), PDAF и двойная LED-вспышка 48 Мп Sony IMX689 (F/1,78, 1.12μm OIS, EIS) + 48 Мп Sony IMX586 ультра-широкоугольная (F/2,2, угол 120 градусов) + 8 Мп телефото (F/2,4, 3x оптический зум, OIS) + 5 Мп (F/2,4) с PDAF, Laser AF, двойная LED-вспышка Фронтальная камера 16 Мп Sony IMX471 (F/2,0, EIS) 16 Мп Sony IMX471 (F/2,4, EIS) Запись видео Основная камепв: 4K UHD 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS Slow-Mo, 1080p 240 FPS Slow-Mo; Фронтальная камера: 1080p 30 FPS Особенности камеры HDR, RAW, кинематографический режим, Ночной режим, Супер макро, Pro-режим HDR, RAW, кинематографический режим, Ночной режим, Супер Макро, Pro-режим, Аудио-зум Постоянная память 128/256 ГБ UFS 3.0 Цвета Черный оникс (глянцевый), Холодный зеленый (матовый), межзвездное сияние (глянцевый) Черный оникс (глянцевый), Холодный зеленый (матовый), Ультрамариновый синий (матовый) Габариты 160,2×72,9×8,0 мм 165,3×74,4×8,5 мм Вес 180 граммов 199 граммов Связь 5G, Bluetooth 5.1 (кодеки aptX, aptX HD, LDAC, AAC), NFC, Wi-Fi 6 (2.4 ГЦ и 5 Гц), USB-C USB 3.1 Gen 1 SIM две nanoSIM-карты Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Другое Экранный сканер отпечатков пальцев, стерео динамики, Dolby Atmos Экранный сканер отпечатков пальцев, стерео динамики, Dolby Atmos, IP68 Аккумулятор 4300 мАч с 30-ваттной проводной зарядкой 4510 мАч с 30-ваттной проводной и беспроводной зарядкой, а также 3-ваттной реверсивной зарядкой

В Европе за OnePlus 8 в конфигурации 8/128 ГБ придется выложить 729 евро, версия на 12/256 ГБ памяти оценена в 835 евро. Старший OnePlus 8 Pro, соответственно, будут продавать за 930 и 1020 евро. Продажи, скорее всего, стартуют 30 апреля.

Honor 30 и Honor 30 Pro

Когда анонс: 15 апреля



Honor 30 Pro

Топовые устройства бренда Honor, как и всегда, явно вдохновлялись недавними флагманскими смартфонами от материнской Huawei. Представители бренда, вероятно, покажут три гаджета: Honor 30, Honor 30 Pro, а также Honor 30 Pro+.

Процессором для новинок выступит Kirin 990. Также есть информация о Kirin 985 — новой, чуть упрощенной версии чипа. Точной информации, какая именно модель процессора будет использоваться в каждом смартфоне, пока нет. Но вероятно, устройства с приставкой Pro все-таки получат топовый Kirin 990.

Honor 30 Pro обзаведется 6,57-дюймовым экраном с OLED-матрицей и разверткой в 90 Гц. Предполагаемый объем аккумулятора с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки — 3900 мАч. Оперативной памяти — 8 ГБ или 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ. Основная камера получит несколько модулей, разрешение главного — 50 Мп. Фронтального — 32 Мп. По неподтвержденной информации, Honor 30 Pro+ также научится снимать видео со скоростью в 1920 fps.

iPhone 9 или iPhone SE (2020)

Когда анонс: предположительно, 15 апреля





О новой версии iPhone 8 и/или замене iPhone SE говорят уже больше года. По информации нескольких инсайдеров, аппарат все-таки назовут просто iPhone SE (2020). Хотя ранее говорилось об iPhone 9. Так или иначе, об устройстве мы уже знаем практически все.

По сути, новый iPhone SE (или iPhone 9) — это смартфон в корпусе от iPhone 8. Это значит, что гаджет обзаведется 4,7-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение составит 1334 на 1080 пикселей, 326 ppi), физической клавишей Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также одинарной основной камерой. Системы определения силы нажатия на экран в аппарате не будет, как и датчиков Face ID для разблокировки по лицу.





Процессором выступит топовый Apple A13 Bionic, оперативной памяти окажется 3 ГБ. Объем аккумулятора традиционно не раскрывается. Зато можно ожидать наличие технологии защиты от попадания воды и пыли по стандарту IP67, а также Apple Pay.

Предположительная цена стартовой версии аппарата в США — 399 долларов, старт продаж — 30 апреля.