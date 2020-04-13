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Какие смартфоны представят в ближайшее время
13.04.2020 15:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Весна — традиционное время выхода в продажу новых смартфонов. Многие компании — например, Samsung и Huawei — уже успели отрапортовать и выпустить свои флагманы. Другие — только готовятся к анонсам. Ниже рассказываем о, на наш взгляд, самых интересных новинках, которые представят в ближайшее время.
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
Когда анонс: 14 апреля
Смартфоны от компании OnePlus иногда называют «убийцами флагманов», хотя по стоимости они уже давно если не равны, то близки к топовым аппаратам ААА-брендов. Впрочем, с технической точки зрения к девайсам подкопаться достаточно сложно — многие всерьез называют их едва ли не самыми быстрыми устройствами среди всех конкурентов.
Новые OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro рассекречены практически полностью. Известно все — начиная от технических характеристик и дизайна и заканчивая ценами. Для удобства ресурс GSMArena
В Европе за OnePlus 8 в конфигурации 8/128 ГБ придется выложить 729 евро, версия на 12/256 ГБ памяти оценена в 835 евро. Старший OnePlus 8 Pro, соответственно, будут продавать за 930 и 1020 евро. Продажи, скорее всего, стартуют 30 апреля.
Honor 30 и Honor 30 Pro
Когда анонс: 15 апреля
Топовые устройства бренда Honor, как и всегда, явно вдохновлялись недавними флагманскими смартфонами от материнской Huawei. Представители бренда, вероятно, покажут три гаджета: Honor 30, Honor 30 Pro, а также Honor 30 Pro+.
Процессором для новинок выступит Kirin 990. Также есть информация о Kirin 985 — новой, чуть упрощенной версии чипа. Точной информации, какая именно модель процессора будет использоваться в каждом смартфоне, пока нет. Но вероятно, устройства с приставкой Pro все-таки получат топовый Kirin 990.
Honor 30 Pro обзаведется 6,57-дюймовым экраном с OLED-матрицей и разверткой в 90 Гц. Предполагаемый объем аккумулятора с поддержкой 40-ваттной быстрой зарядки — 3900 мАч. Оперативной памяти — 8 ГБ или 12 ГБ, постоянной — до 256 ГБ. Основная камера получит несколько модулей, разрешение главного — 50 Мп. Фронтального — 32 Мп. По неподтвержденной информации, Honor 30 Pro+ также научится снимать видео со скоростью в 1920 fps.
iPhone 9 или iPhone SE (2020)
Когда анонс: предположительно, 15 апреля
О новой версии iPhone 8 и/или замене iPhone SE говорят уже больше года. По информации нескольких инсайдеров, аппарат все-таки назовут просто iPhone SE (2020). Хотя ранее говорилось об iPhone 9. Так или иначе, об устройстве мы уже знаем практически все.
По сути, новый iPhone SE (или iPhone 9) — это смартфон в корпусе от iPhone 8. Это значит, что гаджет обзаведется 4,7-дюймовым IPS-дисплеем (разрешение составит 1334 на 1080 пикселей, 326 ppi), физической клавишей Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также одинарной основной камерой. Системы определения силы нажатия на экран в аппарате не будет, как и датчиков Face ID для разблокировки по лицу.
Процессором выступит топовый Apple A13 Bionic, оперативной памяти окажется 3 ГБ. Объем аккумулятора традиционно не раскрывается. Зато можно ожидать наличие технологии защиты от попадания воды и пыли по стандарту IP67, а также Apple Pay.
Предположительная цена стартовой версии аппарата в США — 399 долларов, старт продаж — 30 апреля.
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Весна — традиционное время выхода в продажу новых смартфонов. Многие компании — например, Samsung и Huawei — уже успели отрапортовать и выпустить свои флагманы....
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