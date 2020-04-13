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Умер IT-предприниматель Алексей Бурдыко. Его друг говорит о коронавирусе как причине смерти
13.04.2020 15:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался в Москве. Ему было 34 года. Об этом его друг Павел Таран
Алексей занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и других стран СНГ. Он был генеральным директором TECHLABS CUP — проекта, который организовывал киберспортивные турниры в Беларуси и ближнем зарубежье.
В 2018 году стартап Алексея Play2Live
Алексей также был основателем киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Lenta.ru
В октябре 2019 года dev.by
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Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался в Москве. Ему было 34 года. Об этом его друг Павел Таран написал у себя в Facebook, добавив, что причиной стал вирус...
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