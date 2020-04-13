Умер IT-предприниматель Алексей Бурдыко. Его друг говорит о коронавирусе как причине смерти

Источник материала: IT.Tut.by

Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался в Москве. Ему было 34 года. Об этом его друг Павел Таран написал у себя в Facebook, добавив, что причиной стал вирус COVID-19, сообщает cyber.sports.ru.



Фото из Facebook Алексея Бурдыко

Алексей занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и других стран СНГ. Он был генеральным директором TECHLABS CUP — проекта, который организовывал киберспортивные турниры в Беларуси и ближнем зарубежье.

В 2018 году стартап Алексея Play2Live привлек 30 миллионов долларов в криптовалюте. Однако в конце февраля 2019 года экономический суд Минска вынес определение о возбуждении производства по делу о банкротстве организации.

Алексей также был основателем киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Lenta.ru сообщает , что Game Show появилась в 2010 году как студия комментирования киберспортивных турниров. В 2015-м организация запустила круглосуточный телеканал. К 2017 году, когда Бурдыко покинул проект, компания привлекла около десяти миллионов долларов инвестиций. При этом Game Show регулярно испытывала финансовые трудности, сообщалось о задержках выплат зарплат сотрудникам.

В октябре 2019 года dev.by писал , что Алексей Бурдыко решил вернуться в киберспорт — но уже в роли инвестора. Проект назывался Esports connect fund — это был венчурный фонд с фокусом на киберспортивные инфраструктурные проекты и технологические стартапы.