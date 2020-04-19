|
Эксперт рассказал почему технологии развиваются во всем мире, но в Беларуси все иначе
19.04.2020 06:02 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
В Китае, Японии, США и ЕС технологиям уделяется огромное внимание, поэтому эти страны традиционно доминируют в этой сфере. Там выделяются на инновации триллионы долларов.
А тем временем в развитых странах инвестируют в разработки и внедрение таких технологий, как искусственный интеллект и роботизация в промышленности и медицине, беспилотные автомобили, умные города, скоростные транспортные системы, виртуальная реальность, 3D-печать всего на свете, в том числе человеческих органов.
У нас тоже есть большие планы. Мелкий начальник Минсвязи обещает
Но что не так с мышлением некоторых отраслевых руководителей в нашей стране, и почему в Беларуси все так плачевно с развитием современных технологий, несмотря на все потуги, проверки и отчеты?
Все очень просто, на самом деле. Многое становится понятно при более внимательном рассмотрении происходящего в мире. Особенно внимательно стоит понаблюдать за развитыми и развивающимися экономики, среди которых выделяются Китай, Япония и Южная Корея.
Где и как на планете создаются сегодня передовые технологии рассказал в интервью каналу «Стартап Технологии» Андрей Попов, основатель стартап-студии Rocket Foudners, который совершил большое турне по Азии, провел сотни встреч с технологическими предпринимателями и инвесторами нескольких стран. В интервью от также рассказал о своих европейских проектах.
Смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Китае, Японии, США и ЕС технологиям уделяется огромное внимание, поэтому эти страны традиционно доминируют в этой сфере. Там выделяются на инновации триллионы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)