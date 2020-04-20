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Источник рассказал, что еще Apple выпустит в этом году. Предыдущие «утечки» подтвердились

20.04.2020 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Издание MacRumors со ссылкой на малоизвестный профиль в Twitter рассказало, какие еще устройства может представить Apple в ближайшее время.

Источник рассказал, что еще Apple выпустит в этом году. Предыдущие «утечки» подтвердились
На фото — один из вариантов дизайна предполагаемого iPhone 12 Pro Max. Фото: @PhoneDesigner

MacRumors пишет, что полностью доверять Twitter-аккаунту не стоит, но в нем ранее публиковалась достаточно точная информация об уже представленных устройствах Apple — причем до того, как об этих особенностях становилось известно от других источников. Например, автор профиля заявил, что новый iPhone SE с тремя вариантами памяти анонсируют на второй неделе апреля, а iPad Pro — на третей неделе марта. Так и произошло.

В своем «твите» еще от 10 марта источник заявляет, что Apple работает над новой версией планшета iPad Air, в котором применит дисплей типа mini-LED. У девайса будет полностью безрамочный экран без вырезов под фронтальную камеру с системой датчиков Face ID. Зато девайс оснастят сканером отпечатков пальцев, встроенным под экран.

По информации инсайдера, Apple также работает над собственным геймпадом, наушниками AirPods третьего поколения, обновленным 13-дюймовым MacBook Pro, 12-дюймовым MacBook на базе процессора ARM, бюджетным iPad на процессоре A12, следующим поколением HomePod, приставкой Apple TV, а также четырьмя iPhone с процессором Apple A14, поддержкой 5G, уменьшенным вырезом для FaceID и экранами с вариативной частотой развертки вплоть до 120 Гц. Кроме того, эти смартфоны будут доступны корпусе цвета «Navy Blue». Позже автор профиля добавил, что чип A14 производства TSMC отложен, на более поздний срок перенесли и следующие iMac.

Напомним: ранее о четырех новых iPhone, которые покажут осенью, говорили и другие источники. О 6,7-дюймовой версии предполагаемого iPhone 12 Pro Max известны и более детальные подробности.

Ниже — цены на популярные у нас iPhone:

 
 
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Издание MacRumors со ссылкой на малоизвестный профиль в Twitter рассказало, какие еще устройства может представить Apple в ближайшее время.
 
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