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Инженеры EPAM предложили усовершенствованное решение по выпуску защитных щитков для медиков
17.04.2020 18:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
IT-компания EPAM предложила региональным производителям усовершенствованное решение по выпуску защитных щитков для медиков. Технология общедоступна и может помочь обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинских работников в период вспышки вирусных заболеваний. Об этом
Команда инженеров минского исследовательского центра EPAM Made Real LAB ведет разработку нескольких инициатив, которые могут помочь медикам. Одна из них — общедоступное решение по оптимизации производства и быстрой сборке защитных экранов.
Это дополнительное средство защиты для докторов, которые проводят интубации легких и взаимодействуют с зараженными пациентами. Щитки — многоразовые и повышают эффективность использования масок и респираторов.
Усовершенствованная технология позволяет в сотни раз увеличить количество выпускаемых СИЗ за счет использования только одного шага — лазерной резки компонентов. Она не требует 3D-печати или дополнительных материалов.
«Общаясь с медицинскими работниками, мы поняли, насколько защитный экран критически необходим докторам при близком контакте с пациентом, особенно в условиях пиковых нагрузок в отделениях интенсивной терапии и операционных, — комментирует Кирилл Яцко, руководитель практики по разработке физических продуктов белорусского подразделения компании. — Мы поставили перед собой задачу в кратчайшие сроки предложить дизайн, позволяющий собирать защитные щитки из простых и доступных материалов, чтобы дать возможность любым производителям быстро наладить массовый выпуск».
После тестирования первых образцов докторами команда предложила 2 вида щитка — стандартный и удлиненный. Размер можно регулировать, чтобы использовать с разными видами респираторов. Все части изготавливаются из ПЭТ-пленки, креплением послужит любая эластичная резинка или лента. А сборка занимает чуть более минуты.
Поддержать инициативу и наладить выпуск щитков может любая организация. Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, пишите на
Файлы для лазерной резки можно найти по
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IT-компания EPAM предложила региональным производителям усовершенствованное решение по выпуску защитных щитков для медиков. Технология общедоступна и может...
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