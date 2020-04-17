Инженеры EPAM предложили усовершенствованное решение по выпуску защитных щитков для медиков

Источник материала: IT.Tut.by

IT-компания EPAM предложила региональным производителям усовершенствованное решение по выпуску защитных щитков для медиков. Технология общедоступна и может помочь обеспечить средствами индивидуальной защиты медицинских работников в период вспышки вирусных заболеваний. Об этом говорится на сайте компании.



Фото: EPAM

Команда инженеров минского исследовательского центра EPAM Made Real LAB ведет разработку нескольких инициатив, которые могут помочь медикам. Одна из них — общедоступное решение по оптимизации производства и быстрой сборке защитных экранов.

Это дополнительное средство защиты для докторов, которые проводят интубации легких и взаимодействуют с зараженными пациентами. Щитки — многоразовые и повышают эффективность использования масок и респираторов.

Усовершенствованная технология позволяет в сотни раз увеличить количество выпускаемых СИЗ за счет использования только одного шага — лазерной резки компонентов. Она не требует 3D-печати или дополнительных материалов.

«Общаясь с медицинскими работниками, мы поняли, насколько защитный экран критически необходим докторам при близком контакте с пациентом, особенно в условиях пиковых нагрузок в отделениях интенсивной терапии и операционных, — комментирует Кирилл Яцко, руководитель практики по разработке физических продуктов белорусского подразделения компании. — Мы поставили перед собой задачу в кратчайшие сроки предложить дизайн, позволяющий собирать защитные щитки из простых и доступных материалов, чтобы дать возможность любым производителям быстро наладить массовый выпуск».

После тестирования первых образцов докторами команда предложила 2 вида щитка — стандартный и удлиненный. Размер можно регулировать, чтобы использовать с разными видами респираторов. Все части изготавливаются из ПЭТ-пленки, креплением послужит любая эластичная резинка или лента. А сборка занимает чуть более минуты.

Поддержать инициативу и наладить выпуск щитков может любая организация. Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, пишите на почту .

Файлы для лазерной резки можно найти по ссылке