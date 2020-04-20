Россия испытала танк «Армата» в Сирии

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Перспективный танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» проходил испытания в Сирии. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1», пишет ТАСС.



Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

«Да, совершенно верно, они [танки «Армата»] были в Сирии, — сказал Мантуров, отвечая на соответствующий вопрос. — В боевых условиях, в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы».

Серийные поставки перспективных танков Т-14 на платформе «Армата» в войска начнутся в 2021 году.

«Она [боевая машина Т-14 «Армата»] дорогая еще потому, что проходит также цикл дополнительных испытаний, модернизации, потому что Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — сообщил Мантуров, отвечая на вопрос о стоимости «Арматы».

Глава Минпромторга также заявил, что Россия планирует начать работу с иностранными заказчиками танка «Армата» в 2021 году и уже получила ряд предварительных запросов.

«Со следующего года, после того как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками», — сказал он.

По словам министра, интерес и предварительные заявки уже имеются. «Предварительно, с учетом того, что мы не можем предоставить всю документацию нашим иностранным заказчикам, предварительно есть», — ответил он на вопрос, есть ли запрос на «Армату».

3 февраля в интервью «Ведомостям» глава «Уралвагонзавода» (разработчик и производитель платформы, входит в Ростех) Александр Потапов сообщил , что в 2020 году начнутся первые поставки для опытно-войсковой эксплуатации. Он также сообщил, что все иностранные заказчики предпочитают осуществлять закупки, как правило, когда товар приобретен Министерством обороны РФ. Тогда же он заявил о разработке паспорта экспортного облика в ближайшее время.

«Армата» — тяжелая гусеничная унифицированная платформа, разработанная в концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин.