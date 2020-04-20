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Инсайдер рассказал, чего ожидать от нового суперфлагмана Samsung - Galaxy Fold 2

20.04.2020 17:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Известный ресурс WinFuture, автором которого является инсайдер Roland Quandt, опубликовал основные характеристики следующего аппарата Samsung со сгибающимся дисплеем — Galaxy Fold 2. Эту информацию впервые разместил в Twitter Росс Янг (Ross Young), основатель Display Supply Chain Consultants.

Инсайдер рассказал, чего ожидать от нового суперфлагмана Samsung - Galaxy Fold 2
На фото оригинальный Galaxy Fold

Диагональ основного сгибающегося экрана Galaxy Fold 2 составит 7,59 дюйма, разрешение — 2213 на 1689 точек (372 ppi). Фронтальная камера разместится в О-образном вырезе. Изначально производитель хотел поместить ее под экран, но реализовать технологию на данном этапе не вышло.

Кроме того, панель будет поддерживать частоту в 120 Гц, а также сможет управляться через стилус S Pen. Дисплей прикроют ультратонким защитным стеклом, а не только пластиком. Внешний экран улучшится — его диагональ возрастет до 6,23 дюймов (2267 на 819 пикселей). В нем также будет «дырка» для селфи-камеры, правда частота обновления ограничится 60 Гц.

Более подробной информации о девайсе пока нет. Ранее ожидалось, что его анонс пройдет вместе с презентацией смартфонов серии Galaxy Note20 в августе.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Известный ресурс WinFuture, автором которого является инсайдер Roland Quandt, опубликовал основные характеристики следующего аппарата Samsung со сгибающимся дисплеем — Galaxy...
 
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