ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня ночью белорусы могут увидеть метеорный поток

21.04.2020 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью, если погода позволит, белорусы смогут наблюдать максимум действия весеннего метеорного потока под названием Лириды. Об этом сообщает сообщество «ASTROBEL TEAM».

Сегодня ночью белорусы могут увидеть метеорный поток
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Этот метеорный поток наблюдается ежегодно в период с 16 по 25 апреля. Максимум его действия придется на 22 апреля, когда в течение часа в ночном небе можно наблюдать до 20 «падающих звезд».

Лириды — один из многих метеорных потоков Северного полушария, который порождает комета. Своим происхождением этот поток обязан комете C/1861 G1 Тэтчер, которая была обнаружена еще 5 апреля 1861 года астрономом-любителем А.Е. Тэтчером и является одной из долгопериодических комет. Период обращения вокруг Солнца этой кометы составляет около 415 лет.

Сегодня известно, что метеорный поток Лириды ранее был более обильным, но с течением времени из-за рассеивания метеорных частиц его интенсивность постепенно снизилась.

С территории Беларуси наблюдать метеорный поток Лириды не составит труда, так как созвездие Лира (на границе этого созвездия и созвездия Геркулес и находится радиант данного метеорного потока) наблюдается с наступления полуночи и до восхода Солнца.

Чтобы найти Лириды в небе, сегодня в районе полуночи нужно посмотреть в сторону горизонта на востоке — над ним будет заметна яркая звезда беловатого оттенка, Вега. Это самая яркая звезда в созвездии Лира, и поток будет расположен чуть западнее относительно нее.

С течением ночи созвездие Лира поднимается высоко над горизонтом, и в предрассветные часы наблюдать метеорный поток будет можно во всей его красоте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью, если погода позволит, белорусы смогут наблюдать максимум действия весеннего метеорного потока под названием Лириды. Об этом сообщает сообщество...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Инсайдер рассказал, чего ожидать от нового суперфлагмана Samsung - Galaxy Fold 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика