Сегодня ночью белорусы могут увидеть метеорный поток

Источник материала: IT.Tut.by

Сегодня ночью, если погода позволит, белорусы смогут наблюдать максимум действия весеннего метеорного потока под названием Лириды. Об этом сообщает сообщество «ASTROBEL TEAM».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Этот метеорный поток наблюдается ежегодно в период с 16 по 25 апреля. Максимум его действия придется на 22 апреля, когда в течение часа в ночном небе можно наблюдать до 20 «падающих звезд».

Лириды — один из многих метеорных потоков Северного полушария, который порождает комета. Своим происхождением этот поток обязан комете C/1861 G1 Тэтчер, которая была обнаружена еще 5 апреля 1861 года астрономом-любителем А.Е. Тэтчером и является одной из долгопериодических комет. Период обращения вокруг Солнца этой кометы составляет около 415 лет.

Сегодня известно, что метеорный поток Лириды ранее был более обильным, но с течением времени из-за рассеивания метеорных частиц его интенсивность постепенно снизилась.

С территории Беларуси наблюдать метеорный поток Лириды не составит труда, так как созвездие Лира (на границе этого созвездия и созвездия Геркулес и находится радиант данного метеорного потока) наблюдается с наступления полуночи и до восхода Солнца.

Чтобы найти Лириды в небе, сегодня в районе полуночи нужно посмотреть в сторону горизонта на востоке — над ним будет заметна яркая звезда беловатого оттенка, Вега. Это самая яркая звезда в созвездии Лира, и поток будет расположен чуть западнее относительно нее.

С течением ночи созвездие Лира поднимается высоко над горизонтом, и в предрассветные часы наблюдать метеорный поток будет можно во всей его красоте.