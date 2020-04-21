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Samsung выпустит мобильную камеру на 600 Мп. Для чего это нужно?

21.04.2020 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Samsung работает над созданием фотодатчика для смартфонов разрешением в 600 Мп. Об этом сообщает Gizmochina.

Samsung выпустит мобильную камеру на 600 Мп. Для чего это нужно?
На фото Samsung Galaxy S20 Ultra

По сообщению известного инсайдера Ice universe, у которого есть контакты в отделе разработок производителя, этот датчик «превзойдет возможности человеческого глаза». Что это может означать, пока не понятно. Отметим лишь, что в некоторых нынешних флагманских аппаратах — например, от той же Samsung или Xiaomi — используются фотодатчики на 108 Мп. Правда, в таком разрешении по умолчанию они не снимают.

В Galaxy S20 Ultra с камерой на 108 Мп девять соседних пикселей склеиваются в один — в итоге фотография получается 12-мегапиксельной. По словам производителя, так аппарату получается собрать больше информации и сделать несколько кадров с разными настройками, программно соединив их в финальное фото.

Благодаря возросшим мощностям и продвинутым программным алгоритмам это происходит быстро — пользователь не замечает разницы во времени по сравнению с тем, если бы он делал обычное фото. Кроме того, соединяя девять пикселей в один большего размера (2,4µm), ночные фотографии — во всяком случае, в теории — получаются качественнее.

Возможно, подобные решения будут применяться и в смартфонах с камерами на 600 Мп. Впрочем, до их выпуска еще далеко. А вот 192-мегапиксельные камеры в мобильных устройствах в этом году, скорее всего, появятся.

Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:

 
 
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Samsung работает над созданием фотодатчика для смартфонов разрешением в 600 Мп. Об этом сообщает Gizmochina.
 
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