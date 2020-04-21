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Samsung выпустит мобильную камеру на 600 Мп. Для чего это нужно?
21.04.2020 12:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Samsung работает над созданием фотодатчика для смартфонов разрешением в 600 Мп. Об этом сообщает
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В Galaxy S20 Ultra с камерой на 108 Мп девять соседних пикселей склеиваются в один — в итоге фотография получается 12-мегапиксельной. По словам производителя, так аппарату получается собрать больше информации и сделать несколько кадров с разными настройками, программно соединив их в финальное фото.
Благодаря возросшим мощностям и продвинутым программным алгоритмам это происходит быстро — пользователь не замечает разницы во времени по сравнению с тем, если бы он делал обычное фото. Кроме того, соединяя девять пикселей в один большего размера (2,4µm), ночные фотографии — во всяком случае, в теории — получаются качественнее.
Возможно, подобные решения будут применяться и в смартфонах с камерами на 600 Мп. Впрочем, до их выпуска еще далеко. А вот 192-мегапиксельные камеры в мобильных устройствах в этом году, скорее всего, появятся.
Ниже — цены популярных смартфонов Samsung:
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Samsung работает над созданием фотодатчика для смартфонов разрешением в 600 Мп. Об этом сообщает Gizmochina.
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