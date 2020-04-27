ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Xiaomi Mi 10 Youth Edition представлен официально. Цена - от 296 долларов

27.04.2020 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 10 Youth Edition. Об этом сообщает FoneArena.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition представлен официально. Цена - от 296 долларов

Устройство оснащается дисплеем диагональю в 6,57 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Пиковая яркость — 800 нит, есть сканер отпечатков пальцев. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 765G (7-нм техпроцесс), который дополняется графическим чипом Adreno 620. Оперативной памяти типа LPDDR4X — от 6 ГБ, постоянной (UFS 2.1) — от 64 ГБ. Операционная система — Android 10, оболочка — новая MIUI 12. Аккумулятор — на 4160 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной зарядки. А еще смартфон работает с 5G-сетями. Не отказались и от 3,5-мм разъема.

Основная камера — главная особенность аппарата. Основной модуль — на 48 Мп (f/1,79), второй, ультраширокоугольный — на 8 Мп (f/2,2), третий, перископ — на 8 Мп (5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум), четвертый, макро — на 2 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition представлен официально. Цена - от 296 долларов

Mi 10 Youth Edition будет продаваться в корпусах серого, голубого, оранжевого, зеленого и белого цветов. Старт продаж в Китае намечен на 30 апреля. Китайские цены такие:

  • 296 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти;
  • 324 доллара за версию с 6/128 ГБ памяти;
  • 353 доллара за версию с 8/128 ГБ памяти;
  • 395 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти.

Ниже — цены других популярных у нас аппаратов Xiaomi:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 10 Youth Edition. Об этом сообщает FoneArena.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Мечты о дальних планетах: как в советском журнале представляли колонизацию космоса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Hi-Tech

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Hi-Tech)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика