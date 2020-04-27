Xiaomi Mi 10 Youth Edition представлен официально. Цена - от 296 долларов

Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi официально представила новый смартфон Mi 10 Youth Edition. Об этом сообщает FoneArena.





Устройство оснащается дисплеем диагональю в 6,57 дюйма с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD+. Пиковая яркость — 800 нит, есть сканер отпечатков пальцев. Процессором выступает Qualcomm Snapdragon 765G (7-нм техпроцесс), который дополняется графическим чипом Adreno 620. Оперативной памяти типа LPDDR4X — от 6 ГБ, постоянной (UFS 2.1) — от 64 ГБ. Операционная система — Android 10, оболочка — новая MIUI 12. Аккумулятор — на 4160 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной зарядки. А еще смартфон работает с 5G-сетями. Не отказались и от 3,5-мм разъема.

Основная камера — главная особенность аппарата. Основной модуль — на 48 Мп (f/1,79), второй, ультраширокоугольный — на 8 Мп (f/2,2), третий, перископ — на 8 Мп (5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум), четвертый, макро — на 2 Мп. Фронтальная камера — 16 Мп.





Mi 10 Youth Edition будет продаваться в корпусах серого, голубого, оранжевого, зеленого и белого цветов. Старт продаж в Китае намечен на 30 апреля. Китайские цены такие:

296 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти;

324 доллара за версию с 6/128 ГБ памяти;

353 доллара за версию с 8/128 ГБ памяти;

395 долларов за версию с 8/256 ГБ памяти.

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