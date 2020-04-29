Как работают тепловизоры, которые измеряют температуру пассажиров в минском метро и на вокзале

Источник материала: IT.Tut.by

Не так давно TUT.BY писал , что в Минском метрополитене на станции «Площадь Ленина» установили тепловизор — он определяет повышенную температуру у входящих пассажиров (на дверях даже висит табличка «Внимание, ведется тепловизионный контроль»). И не так давно похожий прибор появился у дверей в зал ожидания на железнодорожном вокзале. 42.TUT.BY побеседовал с представителем компании, которая поставляет это оборудование на белорусский рынок, и узнал, насколько точно измеряет тепловизор и можно ли его «обмануть».



Камера у дверей фирмы компании-поставщика

Тепловизор, который могли видеть пассажиры минского метро, родом из Китая. Такие модели уже несколько лет используются в КНР: они были созданы еще во времена предыдущих вирусных вспышек, например «свиного гриппа». В феврале, когда стало понятно, что COVID‑19 распространяется по миру, фирма разработала новую модель для внешнего рынка.

Ее поставками в Беларусь занимается компания «Торговый Дом «АВАНТ-ТЕХНО», которая специализируется на внедрении охранного оборудования.

— Согласно информации производителя, в мире было продано более 200 тысяч таких камер, — рассказывает Филипп Шангин, руководитель службы pre-sale инженеров компании. — Десятки объектов в Беларуси показали эффективность работы этого оборудования: с его помощью можно организовать термоскрининг людей, то есть измерять температуру их тела в режиме реального времени.

У разных моделей — разные характеристики. Одни камеры могут детектировать температуру на расстоянии в полтора метра. Другие — на расстоянии семи или даже девяти метров. Та, что стояла в метро, была одной из первых привезенных в страну моделей, и ее эффективная дальность работы — полтора-два метра от места установки.

— Да, но пока у нас нет законов, запрещающих людям с температурой заходить в метро.

— Пока нет. Но, как видите, у нас уже принимаются законы, которые, например, обязывают находиться в режиме самоизоляции, и принимаются достаточно быстро.

Кроме того, есть внутренние правила отдельных организаций. Например, на заводе может быть принят внутренний регламент, что человек с симптомами ОРВИ не допускается к работе. Это решается чисто административными мерами, к которым мы не имеем отношения.

Мы даем инструмент, который позволяет дистанционно измерять температуру. Находиться в контакте с потенциальным носителем какого-либо вируса небезопасно, поэтому мы предлагаем безопасно отсканировать поток и выявить людей с повышенной температурой, после чего, безусловно, их следует отправить на первичное медицинское обследование. Данное оборудование — это автоматизированный комплекс, результаты которого не зависят от человеческого фактора и не ставят под угрозу заражения сотрудников, производящих эти измерения.



Филипп Шангин

Филипп не называет конкретные предприятия, куда компания уже поставила тепловизоры, но отмечает, что среди них есть заводы, производства, объекты ритейла. Кроме того, сейчас уже идут переговоры с банковской и IT-сферой.

Причем, по его словам, 80% отгрузок тепловизоров ушли в регионы — Витебскую, Брестскую, Минскую области.

В столице таких приборов пока мало. Но минчане могут увидеть тепловизоры на станции метро «Площадь Ленина» и у входа в зал ожидания на железнодорожном вокзале Минска.



Камера на ж/д вокзале. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Камера на станции метро «Площадь Ленина». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К сожалению, нам не удалось оперативно узнать у метрополитена и БелЖД, останутся камеры на долгий срок либо же это тестирование, но мы добавим их комментарии, как только они появятся.

— Многие организации, у которых есть возможность и необходимость мониторинга сотрудника, обращаются к нам, — продолжает Филипп. — К сожалению, в нашей стране это немного запоздало происходит. Та же Южная Корея, Малайзия или Индонезия, страны, которые находятся рядом с Китаем, начали в первую очередь закупать подобное оборудование. Конечно, то, что им удалось сдержать распространение вируса, итог комплексных мер. Но камеры тоже сыграли свою роль.

Как работают тепловизоры

Одна из моделей тепловизора стоит у дверей фирмы. Как говорят сотрудники, две недели назад они получили ее на тест.

— Работы этой камеры основана на алгоритмах глубокого обучения. Это не просто какой-то измерительный прибор, это, можно сказать, система с искусственным интеллектом, которая умеет анализировать кадр и находить в нем лицо человека, — рассказывает Филипп. — Одна такая камера в розницу стоит порядка пяти тысяч долларов. Благодаря тесным отношениям с Китаем это практически самая низкая цена в нашем регионе. Да, все равно недешево, но потери от остановки производства из-за введения карантина или простоев организации из-за болезни сотрудников обойдутся дороже. Плюс это еще и забота о своих работниках: так предприятие может достаточно оперативно купировать очаг, на ранних стадиях выявлять заболевших и оперативно отправлять их на лечение, чтобы остальные чувствовали себя в безопасности,

Чтобы показать принцип работы камеры наглядно, Филипп просит своего коллегу пройти мимо камеры. На экран ноутбука выводится изображение и данные о температуре человека в зеленом окне — это значит, что все в порядке. Но стоит парню поднести ко лбу кружку с горячим чаем, чтобы нагреть кожу, как на экране появляется красное окошко — опасность, температура повышена.

Дело в том, что камера умеет распознавать лица в контролируемой зоне и измеряет температуру именно в области головы. Поэтому на горячие напитки в руках, нагретые телефоны в кармане или зажигалки и сигареты она не реагирует.





Кроме того, камера может делать снимки всех, кто проходит мимо.

— Зачем это нужно? Представьте: камера измерила высокую температуру у человека в метро. А как узнать, что это за человек, чтобы понять, кому предложить помощь? Именно для этого и есть функция фотографии, — поясняет Филипп. — Если камера зафиксирует превышение температуры, то оператор должен мгновенно отреагировать на эту угрозу. Как именно — это уже административные меры.

Он добавляет, что точность камеры зависит от варианта ее использования. Если применять тепловизор автономно, без специального калибратора «абсолютно черное тело», то точность составит плюс-минус 0,5 градуса. С калибратором — плюс-минус 0,3.

— Почему так — тепловизор измеряет температуру кожного покрова. Если человек придет с улицы, где дует ветер, то температура его кожного покрова будет ниже, чем если бы он был внутри. Это физика, и ее изменить невозможно, — говорит Филипп.

— А может ли быть такое, что, например, в час пик в метро люди станут заслонять друг друга и камера кого-то пропустит?

— Оборудование имеет возможность измерения до 30 человек в кадре одномоментно. Скорость измерения — около 1 секунды. То есть она проводит термоскрининг 30 человек каждую секунду.

— На улице этот тепловизор можно использовать?

— Нет, на улице данное оборудование категорически нельзя ставить, потому что там очень много погодных изменений, например ветер, дождь, солнце. Также могут быть горячие источники, например автомобили или работающее оборудование, трубы отопления. Все это может негативно влиять на статистику камеры.

Существуют правила по использованию тепловизоров, они не очень жесткие, но все же они есть. Они нужны, чтобы это оборудование выдавало максимальный эффект. Требуется только прочитать инструкцию или обратиться к нам за консультацией.

— А можно испытать эту камеру в торговом центре?

— Для большого торгового центра это будет, наверное, дорого: все же у него много входов и надо или ставить камеры на все двери, или же сводить поток людей в одну точку, но контролировать работающий там персонал перед приходом на работу вполне возможно.





Согласно разным прогнозам, эпидемия может пойти на спад уже через месяц. Но Филипп не считает, что по окончании пандемии тепловизоры станут бесполезными кусками металла и пластмассы.

— Мало кто знает, что система пожарной сигнализации стоит значительно дороже, но никто не утверждает, что раз пожаров нет, то зачем ее ставить, — говорит он. — Сезонные заболевания тоже имеют место, и точно так же нежелательно, чтобы люди с симптомами могли заразить своих коллег. Далее — это оборудование работает до 10 лет. Мы помним, что, например, за пять лет до того была вспышка MERS. То есть эпидемии возникают периодически, поэтому не факт, что тепловизоры не пригодятся уже осенью или в следующем году. Ну и, кроме того, тепловизор может выполнять и функции классической камеры видеонаблюдения.