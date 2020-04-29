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В Беларуси начались репетиции воздушного парада ко дню Победы
29.04.2020 18:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Беларуси начались репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы, который состоится 9 мая. Список участвующих самолетов и вертолетов и их фото
Тренировки экипажей сначала проходили на аэродромах постоянного базирования, затем 27 апреля они перебазировались на аэродром Мачулищи. Первая тренировка воздушного эшелона прошла над Минским морем.
Всего в составе авиапарада примут участие 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп — ранее сообщалось о 34 воздушных судах от Беларуси и восьми от России.
В небе можно будет увидеть истребители МиГ-29 и Су-30СМ, знаменитые «грачи» — штурмовики Су-25, учебно-тренировочные L-39 и более новые учебно-боевые Як-130, транспортники Ан-26 и Ил-76 и боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. Легко заметить, что, по сравнению с предыдущими воздушными эшелонами, главным изменением стало наличие Су-30СМ — их Беларусь приобрела только прошлой осенью.
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В Беларуси начались репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы, который состоится 9 мая. Список участвующих самолетов и вертолетов и их фото...
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