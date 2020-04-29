В Беларуси начались репетиции воздушного парада ко дню Победы

Источник материала: IT.Tut.by

В Беларуси начались репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы, который состоится 9 мая. Список участвующих самолетов и вертолетов и их фото появились в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.



Фото агентства «Ваяр»

Тренировки экипажей сначала проходили на аэродромах постоянного базирования, затем 27 апреля они перебазировались на аэродром Мачулищи. Первая тренировка воздушного эшелона прошла над Минским морем.



Фото агентства «Ваяр»

Всего в составе авиапарада примут участие 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп — ранее сообщалось о 34 воздушных судах от Беларуси и восьми от России.



Фото агентства «Ваяр»



Фото агентства «Ваяр»



Фото агентства «Ваяр»



Фото агентства «Ваяр»



Фото агентства «Ваяр»

В небе можно будет увидеть истребители МиГ-29 и Су-30СМ, знаменитые «грачи» — штурмовики Су-25, учебно-тренировочные L-39 и более новые учебно-боевые Як-130, транспортники Ан-26 и Ил-76 и боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5. Легко заметить, что, по сравнению с предыдущими воздушными эшелонами, главным изменением стало наличие Су-30СМ — их Беларусь приобрела только прошлой осенью.