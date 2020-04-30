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Развитие поселения и урезанная морская часть: первые подробности Assassin's Creed: Valhalla

30.04.2020 19:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed: Valhalla. Игру представили на восьмичасовом стриме, по ходу которого известный интернет-художник BossLogic рисовал (в записи) ее первый официальный арт. А теперь стали доступны первые подробности о сюжете игры и кинематографический трейлер. Об этом пишет DTF.

Действие игры начинается в Норвегии — разработчики покажут оседлую жизнь викингов, после чего события переместятся в Англию, где пройдёт большая часть кампании. Главного героя зовут Эйвор. Он может быть как мужчиной, так и девушкой. В игре богатая кастомизация — можно менять прически, татуировки и другие детали.

Геймплей покажут «очень скоро». Разработчики обещают, что не будут изображать викингов ни «хорошими парнями», ни злодеями. То же касается и английского короля Альфреда. Альфред показан в трейлере злодеем ради драматизма, однако в игре он будет более сложным персонажем. Игра расскажет о кампании викингов против него и его успехе, после которого они будут отброшены назад на Север.

Викингов представят не только как грозных воинов, но и как мирных поселенцев с богатой культурой. Игрок будет развивать свое поселение в Англии, которое будет выполнять ту же роль, что и «Нормандия» в Mass Effect.

Развитие поселения и урезанная морская часть: первые подробности Assassin's Creed: Valhalla

Если в начале Odyssey и Origins игрок оказывался в центре гигантской карты с «туманом войны», то у Valhalla будет другая структура. Главный герой будет постоянно возвращаться в поселение, основные квесты будут связаны с его судьбой. Можно будет даже заключать стратегические браки.

Нелинейность и элементы RPG никуда не денутся. В Valhalla, само собой, будут элементы нордической мифологии — тут разработчики будут придерживаться принципов Odyssey. Вместо орла главный герой будет использовать ворона. Теперь такой формат исследования будет полагаться в меньшей мере на UI и в большей мере на то, что игрок видит сам.

Развитие поселения и урезанная морская часть: первые подробности Assassin's Creed: Valhalla

Морские битвы в этой игре уйдут на второй план. Лодки викингов не будут стрелять как корабли в Odyssey. Они нужны для быстрого передвижения и быстрого отступления. Любое английское поселение на пути игрока можно будет захватить — например, ради ресурсов или для увеличения собственной огневой мощи.

Ubisoft опровергла слухи о том, что в игре будет кооператив. Игрок сможет брать на рейды NPC, но не настоящих людей. Миссии в настоящем времени никуда не денутся, но в Ubisoft их вновь попытались переизобрести. Детали пока держат в секрете. Игру делают уже 2,5 года под руководством Ашрафа Исмаила, известного по Origins и Black Flag. Проектом заняты 15 студий.

Развитие поселения и урезанная морская часть: первые подробности Assassin's Creed: Valhalla

Если вы купите Valhalla на Xbox One, вы сможете продолжить играть на Xbox Series X — заново покупать не нужно. Как и другие игры Ubisoft, Valhalla не появится в Steam.

Assassin’s Creed Valhalla выйдет осенью 2020 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia и ПК (Uplay, EGS).

Ниже — цены нынешних игровых приставок:

 
 
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Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed: Valhalla. Игру представили на восьмичасовом стриме, по ходу которого известный интернет-художник BossLogic рисовал (в записи) ее первый...
 
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