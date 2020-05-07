В Крыму совершил жесткую посадку военный вертолет - есть пострадавшие

Источник материала: IT.Tut.by

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму, в результате чего пострадали три человека. Об этом пишет Lenta.ru.



Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

В настоящее время пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что инцидент произошел в районе Джанкоя. Транспортно-боевой вертолет совершал плановый согласованный полет.

О причинах произошедшего не сообщается.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

В апреле вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Инцидент произошел на площадке месторождения «Русское». При этом отмечается, что возгорания машины не произошло.