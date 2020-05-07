В Таиланде мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне - и умер

Источник материала: IT.Tut.by

Издание The Daily Mail пишет, что на севере Таиланда мужчина умер в собственной постели во время игры на смартфоне: гаджет был подключен к зарядному адаптеру, вставленному в удлинитель.



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Тело 32-летнего Тиннакорна Раттанауппафана (Tinnakorn Rattanauppaphan) обнаружили его коллеги: они забеспокоились, что мужчина несколько дней не появляется на работе, не выходит на связь, и решили наведаться к нему. Раттанауппафана нашли лежащим на матрасе с обугленным смартфоном в руках. Гаджет был подсоединен к зарядному устройству, вставленному в удлинитель.

Прибывшая на место полиция установила, что смерть наступила два дня назад. Тело тайца отправили на посмертную экспертизу. Причиной смерти назвали несчастный случай. На руках мужчины были электрические ожоги — полиция предполагает, что во всем «виновен» удар током. Это совпадает с показаниями опрошенных друзей Тиннакорна. Они говорят, что врагов у него никогда не наблюдалось, а страстью были мобильные онлайн-игры.

Напоминаем: заряжать смартфоны и другие гаджеты следует только оригинальными или сертифицированными производителем зарядными адаптерами и соединительными кабелями.