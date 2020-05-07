Счет в ресторане на троих друзей. Задачка поставила в тупик пользователей соцсетей

Источник материала: IT.Tut.by

Пользователь с ником SlightlyUnusual опубликовал в TikTok ролик с задачкой, которая поставила некоторых пользователей соцсети в тупик.

Условия такие: три друга пришли в ресторан, и каждый оставил по 10 фунтов (£) — в итоге получилось £30. Но счет оказался равен £25. Официант должен вернуть друзьям £5, но не знает, как это сделать — поэтому он отдает каждому по £1 и оставляет себе £2. Выходит, что каждый заплатил по £9, ведь каждому вернули по £1. £9+£9+£9+£2 (которые оставил себе официант) = £29. Куда делся ещё £1?

Нажмите, чтобы увидеть ответ Трое друзей не платили £27, они заплатили £25 — как и указано в счете. £2 остаются у официанта, а £3 по £1 — у друзей. £25+£2+£3=£30.