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В Беларуси запустили сервис доставки продуктов и лекарств пожилым

07.05.2020 22:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорусский Красный Крест совместно с ИТ-компанией Onde — резидентом ПВТ — запустили сервис для автомобилистов, помогающий волонтерам доставлять продукты и лекарства пожилым людям.

В Беларуси запустили сервис доставки продуктов и лекарств пожилым

Сервис создан на основе приложения под названием Lolo разработки Onde. Оно безвозмездно предоставляется Красному Кресту и действует по принципу онлайн-такси. Если автомобилист не готов самостоятельно доставлять заказы и посещать пожилых людей, то может помочь другим волонтерам, развозя их по адресам.

Для этого следует зарегистрироваться в базе волонтеров Красного Креста, установить приложение и авторизоваться в нем как водитель. Тогда можно будет получать заказы на доставку от других волонтеров или координатора, пишет Reform.by. «По сути, это Uber для добрых дел», — отметил Евгений Сусло, сооснователь и CEO Onde.

 
 
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Белорусский Красный Крест совместно с ИТ-компанией Onde — резидентом ПВТ — запустили сервис для автомобилистов, помогающий волонтерам доставлять продукты...
 
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