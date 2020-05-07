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В Беларуси запустили сервис доставки продуктов и лекарств пожилым
07.05.2020 22:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Белорусский Красный Крест совместно с ИТ-компанией Onde — резидентом ПВТ —
Сервис создан на основе приложения под названием Lolo разработки Onde. Оно безвозмездно предоставляется Красному Кресту и действует по принципу онлайн-такси. Если автомобилист не готов самостоятельно доставлять заказы и посещать пожилых людей, то может помочь другим волонтерам, развозя их по адресам.
Для этого следует зарегистрироваться в базе волонтеров Красного Креста, установить приложение и авторизоваться в нем как водитель. Тогда можно будет получать заказы на доставку от других волонтеров или координатора, пишет
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Белорусский Красный Крест совместно с ИТ-компанией Onde — резидентом ПВТ — запустили сервис для автомобилистов, помогающий волонтерам доставлять продукты...
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