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иранский фрегат ударом ракеты потопил собственное судно - экипаж погиб или пропал без вести

11.05.2020 11:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Фрегат Jamaran ВМС Ирана ударом противокорабельной ракеты уничтожил собственное вспомогательное судно Konarak — весь экипаж погиб или пропал без вести. Инцидент произошел в Оманском заливе, пишет thenational.ae, ссылаясь на иранское государственное телевидение и информагентства Fars и Isna.

По их информации, ракета попала в судно, так как то находилось слишком близко к поражаемой цели во время военно-морских учений иранского флота.

Изначально местные СМИ утверждали, что при инциденте погибли или пропали без вести приблизительно 40 человек. Тем не менее представительство флота заявило о всего одном погибшем и нескольких раненых. Обычно суда класса Hendijan, к которым относится и Konarak, обслуживаются экипажем из 20 моряков.

Фрегаты класса Moudge, к которым относится и Jamaran, вооружаются четырьмя противокорабельными ракетами С-802. Вероятно, одна из таких и потопила Konarak.

Сейчас идет расследование инцидента.

Напомним: уже несколько месяцев между Ираном и США сохраняется повышенная напряженность, связанная с убийством лидера Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в январе — он погиб от американской ракеты.

 
 
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Фрегат Jamaran ВМС Ирана ударом противокорабельной ракеты уничтожил собственное вспомогательное судно Konarak — весь экипаж погиб или пропал без вести. Инцидент...
 
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  • иранский фрегат ударом ракеты потопил собственное судно - экипаж погиб или пропал без вести 10:13, IT.Tut.by
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