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В Подмосковье упал вертолет Ми-8. Весь экипаж погиб
25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. Об этом
ЧП произошло в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности.
Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта.
К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС.
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В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Минобороны.
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