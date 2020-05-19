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В Подмосковье упал вертолет Ми-8. Весь экипаж погиб

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Минобороны.

В Подмосковье упал вертолет Ми-8. Весь экипаж погиб
Фото: wikipedia.org

ЧП произошло в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности.

Экипаж вертолета погиб от полученных ранений. Уточняется, что вертолет летел без боекомплекта.

К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС.

 
 
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В Подмосковье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на Минобороны.
 
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