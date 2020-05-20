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Топ-5 фитнес-браслетов, которые сейчас покупают белорусы

25.05.2020 15:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Несмотря на то, что из-за сложной эпидемиологической ситуации многие отказались от регулярных походов в спортивный зал, следить за основными показателями физической активности как во время нагрузок, так и отдыха лишним не будет. Мы проверили, какие фитнес-браслеты сейчас покупают белорусы, и ниже рассказываем о пяти самых популярных.

Для определения этих моделей в сервисах Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет» был выставлен наш регион и проведена сортировка по популярности устройств. Интересно, что вся пятерка состоит из гаджетов двух китайских производителей.

Honor Band 5 Sport

Топ-5 фитнес-браслетов, которые сейчас покупают белорусы

Краткие технические характеристики аппарата: монохромный дисплей PMOLED на 0,5 дюйма, защита от воды (5 АТМ), встроенная батарея на 77 мА·ч, возможность работы со смартфонами как на Android, так и на iOS, а также возможность отслеживать десять видов физической активности — например, при игре в баскетбол. А еще браслет можно закрепить на ногу — по мнению производителя, это оптимальный вариант при беге.

Но есть и ограничения. Так, издание iXBT пишет: Honor Band 5 не показывает имя звонящего при поступлении телефонного вызова (только пиктограмму трубки) и не отображает текст сообщений. Кроме того, в этой модели отсутствуют функции мониторинга сна и «умного» будильника. Правда, и продается трекер дешевле.

Xiaomi Mi Band 3

Топ-5 фитнес-браслетов, которые сейчас покупают белорусы

В особом представлении эта модель вряд ли нуждается: за несколько лет у нее вышло завоевать популярность и остаться на плаву, несмотря на выход более новых моделей.

Устройство способно работать с аппаратами на Android и iOS, с трекером позволяется принимать душ и плавать без ныряния, есть функции отображения уведомления — в том числе о входящем звонке (его можно отклонить прямо с браслета). А еще в активе будильник. Правда, дисплей — миниатюрный монохромный на 0,78 дюйма. Батарейка тут на 110 мА·ч, производитель заявляет едва ли не о нескольких неделях работы без подзарядки — на такой же результат целится и предыдущий рассмотренный нами Honor.

Huawei Band 4

Топ-5 фитнес-браслетов, которые сейчас покупают белорусы
Скриншот с YouTube

Модель 2019 года оснащается цветным TFT-экраном на 0,96 дюйма. По сравнению с моделями выше это — прогресс. Правда, такая матрица — не самое лучшее решение для фитнес-браслета. Аналогичные решения с дисплеями типа AMOLED потребляют меньше энергии. Но, по информации сразу из нескольких обзоров в Сети, существенно на время работы это не повлияло. Девайс «живет» примерно неделю на одном заряде.

Другие характеристики: работа с девайсами на Android и iOS, защита от воды (5 АТМ), батарея на 91 мА·ч, оптический пульсометр, функция мониторинга сна и других видов активности вроде бега на беговой дорожке. Из других функций выделяется, например, возможность сделать фото на смартфон через запрос с браслета.

Honor Band 5

Топ-5 фитнес-браслетов, которые сейчас покупают белорусы

Наверное, один из самых популярных фитнес-браслетов в ассортименте бренда на сегодня. У него крупный AMOLED-экран на 0,95 дюйма, защита от проникновения воды (5 АТМ), встроенный датчик сердечного ритма (есть функция постоянного мониторинга пульса), аккумулятор на 100 мА·ч и возможность работы со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS.

Всего в активе десять режимов тренировок. Из необычного — функция измерения уровня кислорода в крови. Разумеется, браслет умеет принимать уведомления со смартфона, а также позволяет переключать воспроизводящиеся на нем музыкальные треки.

Xiaomi Mi Band 4

Топ-5 фитнес-браслетов, которые сейчас покупают белорусы

Долго рассказывать об устройстве не будем. Ограничимся лишь тем, что именно этот браслет стал самым популярным в нашем каталоге. Краткие характеристики модели: работа с девайсами на Android/iOS, экран типа AMOLED на 0,95 дюйма, возможность принимать с браслетом душ и плавать без нырков, мониторинг качества сна, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса, а также аккумулятор на 135 мА·ч (15−20 дней работы без подзарядки).

В своем обзоре издание Hi-Tech Mail.ru и вовсе назвало браслет лучшим среди конкурентов, попутно заявив, что он может подойти всем.

 
 
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